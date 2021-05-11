شروط تقسيط الجوالات من اكسترا وطريقة الطلب

يتم البحث من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية عن شروط تقسيط الجوالات من اكسترا وذلك رغبة منهم في الحصول على جهاز جوال جديد أو تجديد الجوال الخاص بهم دون الحاجة إلى دفع قيمة الجهاز بالكامل، حتى وإن كانت في إطار عروض اكسترا للجوالات ومن خلال استكمال شروط تسهيل للتمويل يمكن للعملاء الحصول على الجوالات بالتقسيط بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على شروط تقسيط الجوالات من اكسترا.

شروط تقسيط الجوالات من اكسترا

يمكن للعملاء تقسيط جوالات بمجرد إتمام شروط تقسيط الجوالات من اكسترا حيث تقوم الشركة بالتعاون مع شركة تسهيل بمنح العملاء موافقات فورية في الحصول على التقسيط وتتلخص شروط تسهيل للتمويل فيما يلي:

إحضار الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة لغير السعوديين مع ضرورة أن تكون سارية المفعول.

إحضار ما يفيد إثبات الدخل الخاص بالمتقدم سواء كان عن طريق التأمينات الاجتماعية أو خطاب التعريف بالراتب من قبل جهة العمل.

العنوان الوطني للعميل وكذلك التحقق من رقم الجوال.

ألا يقل عمر العميل المتقدم للحصول على التقسيط عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

يجب أن تكون جهة العمل العامل بها العميل معتمدة من قبل تسهيل.

يجب أن تتجاوز مدة العمل الثلاثة أشهر للسعوديين وسنة كاملة لغير السعوديين.

الحصول على موافقة فورية من قبل شركة تسهيل للتمويل.

يمكن السداد لفترات طويلة تصل إلى 36 شهرًا.

يمكن الحصول على التمويل بمبالغ كبيرة تصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج العميل توافر كفيل.

جميع التمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

مميزات الشراء أونلاين بالتقسيط من اكستراطريقة تقديم الطلب للحصول على التقسيط

على العميل الراغب في تقديم طلب الحصول على تقسيط المنتجات من اكسترا إتباع الخطوات التالية: