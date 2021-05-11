“معلنُة” اسعار البنزين فى السعودية من أرامكو لشهر مايو 2021 لتطبيقها اليوم 11/5/2021 في جميع محطات البنزين

تحديث اسعار البنزين أرامكو مايو 2021، لقد تم منذ قليل تحديث شعر البنزين لشهر مايو الجاري، حيث اعلنت شركة أرامكو منذ قليل عن الاسعار الجديدة والتي من المقرر ان يبدأ العمل بها غدًا 11 مايو 2021 الموافق 29 رمضان 1442 هـ، والجدير بالذكر ان الأسعار هذا الشهر قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا بين 0.3 وحتى 0.15 هللة، وكان ذلك بسبب ارتفاع سعر النفط العالمي بـ 0.13 دولار أمريكي، ومع تحديث الاسعار والتعرف على الزيادات الجديدة ثار غضب المواطنين بسبب غلاء المعيشة، ولذلك من المقرر أن ترتفع اسعار جميع السلع والمنتجات، لأن اسعار البنزين في جميع دول العالم مرتبطة بأسعار المنتجات والسلع، فإذا انخفض سعر البنزين انخفضت اسعار المنتجات، وإذا تزايد سعر البنزين سيزداد سعر المنتجات.

تحديث اسعار البنزين أرامكو مايو 2021

يترقب آلاف المواطنين في الوقت الحالي الإعلان عن تحديث اسعار البنزين أرامكو مايو 2021 ليتمكنوا من التعرف على الاسعار الجديدة التي سيتم العمل بها حتى يوم 11 يونيو القادم، والجدير بالذكر أن سعر النفط العالمي قد تزايد بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع سعر البنزين والمحروقات في جميع المحطات بالمملكة العربية السعودية، على غرار ذلك فإنه قد تم تشديد الرقابة على محطات البنزين وعدم التلاعب بالأسعار الرسمية والتي يتم الإفصاح عنها من خلال شركة أرامكو السعودية، ومن المقرر أن يبدأ العمل بتلك الأسعار منذ بداية الدقيقة الأولى في يوم الثلاثاء.

تحديث اسعار البنزين أرامكو مايو

لتر بنزين 91 بسعر 1.9ريال سعودي.

لتر الكيروسين بلغ 0.70ريال سعودي.

لتر بنزين 95 بسعر 2.04ريال سعودي.

والديزل وصل سعر لتر 0.52ريال.

والبترول تراوح سعر اللتر منه يكون 0.75ريال سعودي.

بينما قد كانت الأسعار مع بداية شهر أبريل كالاتي: