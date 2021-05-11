التسجيل في منصة جود الإسكان وشروط الاستفادة

تعد منصة جود أحد أكثر المنصات شهرة وأهمية داخل المملكة، وذلك بسبب الخدمات السكنية المختلفة التي تعمل على توفيرها لكافة المواطنين داخل المملكة، ولذلك يلجأ كثير من الأشخاص المتعثرين إلى التسجيل في منصة جود الإسكان حتى يحصل على مساعدة لتسديد الإيجار أو الدعم السكني وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان وخصوصًا لمن يسألون كيف أقدم على منصة جود الإسكان إلكترونيًا.

التسجيل في منصة جود الإسكان

يقوم كثير من المواطنين المتضررين داخل المملكة بالبحث عن إجابة سؤال كيف أسجل في جود الإسكان التنموي حتى يتمكنوا من الحصول على إيجار المنصة، أو دعم سكن، نظراً لحاجة تلك الفئات، لذلك سوف نتعرف على كيفية التسجيل في المنصة للحصول على الدعم الكامل، والخطوات كما يأتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة جود.

النقر على أيقونة حسابي.

النقر على كلمة دخول.

النقر على أيقونة تسجيل أسفل الصفحة.

كتابة اسم المتقدم كاملا.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم.

إدخال رقم الهاتف.

كلمة المرور.

كتابة كلمة المرور مرة أخرى.

كتابة رمز التحقق كما هو موضح في الصورة.

النقر على أيقونة طلب التسجيل.

رابط منصة جود الإسكان تسجيل دخول

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها أن تتم عملية الدخول إلى منصة جود الإسكان، والقيام بتقديم الطلب، وهذه الخطوات كما يأتي:

طريقة الاستفادة من منصة جود والشروط

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يرغب في التسجيل في منصة جود الإسكان، للحصول على تسديد الإيجار من المنصة أو الحصول على الدعم السكني، وهذه الشروط مهمة للغاية وهي كما يأتي: