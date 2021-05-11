تسجيل 33 وفاة و 1022 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج : سُجِّلت (1022) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (720,998) حالة.

• سُجّلت (33) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9125) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (5.54%)، مقارنة مع (4.96%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (18,455) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,857,925) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1815) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (705,392) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (6481) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (109) حالات، فيما غادرت (135) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (902) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 26%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 12%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 385 في محافظة العاصمة عمّان.

- 161 في محافظة إربد، منها 22 في الرمثا.

- 129 في محافظة الزرقاء.

- 77 في محافظة البلقاء.

- 49 في محافظة المفرق.

- 48 في محافظة الكرك.

- 35 في محافظة الطفيلة.

- 31 في محافظة جرش.

- 31 في محافظة مأدبا.

- 27 في محافظة العقبة.

- 25 في محافظة معان، منها 4 في البترا.

- 24 في محافظة عجلون.