وقت صلاة العيد ٢٠٢١ في الكويت بكافة المدن موعد صلاة عيد الفطر الكويت

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الكويت بكافة المدن نتعرف عليها الآن، حيث تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة الكويتيّة بالإعلان عن وقت صلاة العيد المبارك بعد تحري رؤية الهلال لشهر شوال، ويحتوي التقرير الآتي على توقيت الصلاة للعيد بكافة المناطق، حيث يسأل الكثيرين صلاة العيد متى فنجيبهم الآن بالمواعيد لكافة المدن الكويتية كما بكل سهولة، كل عام وانتم بخير.

موعد صلاة عيد الفطر ٢٠٢١ الكويت

نقدم لكافة جمهورنا الكرام، كل مواعيد الصلاة باليوم الأول من خلال المواعيد التالية، والتي تحتوي علي جميع المدن، حيث يتم حسم بداية اليوم الأول مع تحري رؤية الهلال، والذي يأتي فلكياً يوم الخميس 13 من مايو 2021، ليقوم المسلمين بالفطر بعد صيام شهراً كاملاً، ويمكنكم التعرف علي وقت صلاة العيد في الكويت كالآتي:

بيان

05:17 ص

05:17 ص السالمية

05:17 ص

05:17 ص الفنطاس

05:17 ص

05:17 ص الفروانية

05:17 ص

05:17 ص الدسمة

05:17 ص

05:17 ص سلوى

05:17 ص

05:17 ص قرطبة

05:17 ص

05:17 ص خيطان

05:17 ص

05:17 ص الزهراء

05:17 ص

05:17 ص العبدلي

05:17 ص

05:17 ص بنيدر

05:17 ص

05:17 ص المرقاب

05:17 ص

05:17 ص أبو حليفة

05:17 ص

05:17 ص الرابية

05:17 ص

05:17 ص صباح السالم

05:17 ص

05:17 ص الخيران

05:17 ص

05:17 ص حولي

05:17 ص

05:17 ص الأحمدي

05:17 ص

05:17 ص الجهراء

05:18 ص

05:18 ص الرقة

05:17 ص

05:17 ص المنقف

05:17 ص

05:17 ص المهبولة

05:17 ص

05:17 ص الصليبية

05:18 ص

05:18 ص العارضية

05:18 ص

05:18 ص جليب الشيوخ

05:17 ص

05:17 ص الرميثية

05:17 ص

05:17 ص القرين

05:17 ص

05:17 ص مدينة الكويت

05:17 ص

05:17 ص الفحيحيل

05:17 ص

05:17 ص الزور

05:17 ص

05:17 ص جنوب السرة

05:17 ص

كيفية أداء صلاة العيد للفطر

إن الصلاة للعيد من أعظم وأجل الشعائر الإسلامية، وبها الكثير من البهجة والفرحة التي يعيشها الجميع، ويمكنكم التعرف علي طريقة أداء صلاة العيد كالآتي:

يتم أداء ركعتين مع إتمام شروطهما وأركانهما وسننهما.

التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً من غير تكبيرة الانتقال استحباباً.

يتم قراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق ندباً.

يتم قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر في الركعة الثانية استحباباً.

بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم ندباً.

بذلك نقلاً لكم عن كيفية صلاة عيد الفطر المبارك، وتعرفنا كذلك علي موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الكويت.