متى عيد الفطر 2021 الجزائر – تحري هلال شهر شوال وفقا لاعلان الحكومة الجزائرية

متى عيد الفطر 2021 الجزائر، أعلنت الحكومة الجزائرية أنها سوف تقوم بتحري الهلال الخاص بشهر شوال كي يمكنها تحديد متى عيد الفطر 2021 الجزائر، وأشارت إلى أنها ستقوم بالتحري بعد غروب شمس اليوم 29 شهر رمضان المعظم والذي سيوافق 11 من شهر مايو الحالي لعام 2021، وهناك بعض الفلكيون الذين قاموا بتحديد أولى أيام عيد الفطر، وهو يوم الخميس الموافق 13 مايو من سنة 2021، حيث أن هناك مجموعة من المراصد التي أكدت أن رمضان الحالي لعام 2021 سيتمم 30 يومًا في معظم الدول الإسلامية، والجزائر واحدة من هذه الدول.

متى عيد الفطر 2021 الجزائر

سنتعرف الوم احبائنا في الجزائر إجابة السؤال الخاص بـ متى عيد الفطر 2021 الجزائر، مما شغل بال الكثيرين، ولكن خلال الوقت الحالي فكل التوقعات تشير إلى أنه سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، ولكننا سنتأكد بالفعل من تحري دار الافتاء اليوم بعد غروب الشمس، وفي حال كان اولى أيام عيد الفطر يوم الخميس، فستكون الأجازة في ممملكة الجزائر بدايةً من 13 مايو وحتى يوم 15 من شهر مايو الجاري، حيث يستطيع جميع المسلمون المقيمين في الجزائر في الاحتفال بالعيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات، ووجب الإشارة إلى أن بداية عيد الفطر في مملكة الجزائر ستكون من بداية شروق شمس يوم الخميس “أول أيام العيد”، وأداء صلاة العيد في كل جوامع المملكة، وسماع الخطبة، والتكبيرات التي تقشعر لها الأبدان، وتزيين المنازل لاستقبال الأقارب والأصحاب وتقديم أشهر الحلويات من كحك وبسكويت وبتيفور، وارتداء أجمل الملابس للكبار والتي يفرح بها الصغار كثيرًا.

عيد الفطر 2021

وبعدما تعرفنا على الإجابة الخاصة ب ” متى عيد الفطر 2021 الجزائر”، سنتعرف على بعض التغييرات التي ستحدث هذا العام في ظل تفشي ظاهرة كورونا، وجهت الحكومة الكثير من الارشادات على المواطنون في الجزائر عند أداء الصلاة لحماية صحتهم وصحة أسرهم من الإصابة بهذا الوباء اللعين، حفظ الله الجزائر وشعبها.