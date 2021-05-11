سعر النفط يرتفع بعد تعرض خط أنابيب أمريكي مهم لهجوم إلكتروني

سعر النفط، ارتفعت أسعار النفط هذا الصباح بعد هجوم إلكتروني كبير أجبر على إغلاق خط أنابيب مهم في الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف من حدوث نقص في تدفق النفط، وارتفع خام برنت 0.6 في المائة إلى 68.66 دولار للبرميل هذا الصباح بعد أن ارتفع 1.5 في المائة الأسبوع الماضي، ارتفعت العقود الآجلة لخليج غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5 في المائة عند 65.24 دولارًا للبرميل ، بعد أن ارتفعت أكثر من 2 في المائة الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك بعد استهداف “كولونيال بايبلاين” بهجوم فدية يوم الجمعة، مما أجبر المشغلين على إيقاف تشغيل النظام، خط الأنابيب هذا هو مصدر ما يقرب من نصف إمدادات الوقود من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وينقل 2.5 مليون برميل في اليوم.

البيت الأبيض يتدخل لاستعادة الخدمة عبر خط الأنابيب

وجاء تدخل عاجل من قبل البيت الأبيض للمساعدة في استعادة الخدمة عبر خط الأنابيب وسط مخاوف بشأن التأثير على الإمدادات النفطية وارتفاع أسعار النفط، وقد تم تمرير قانون الطوارئ الليلة الماضية بمنح إعفاء مؤقت لنقل البنزين والديزل ووقود الطائرات، وهذا يعني أنه يمكن شحن المنتجات النفطية إلى نيويورك في ناقلات النفط، على الرغم من أنها لا تزال غير قادرة على تلبية قدرة خط الأنابيب.

مجموعة الإجرام الإلكتروني “دارك سايد” تتسبب مجددا في ارتفاع سعر النفط

ألقى العديد من التقارير باللوم على هجوم الفدية من قبل مجموعة الإجرام الإلكتروني المعروفة بإسم “دارك سايد”، الذين يعتقد أنهم سيطروا على ما يقرب من 100 جيجابايت من البيانات، قالت كولونيال بايبلاين أمس إن خطوط الوقود الرئيسية الخاصة بها لا تزال غير متصلة لحد الاحظة، لكن بعض الخطوط الأصغر بين المحطات ونقاط التسليم تعمل الآن، ولم تذكر متى ستعود الشبكة للعمل بكامل طاقتها، وأثار الاختراق دعوات لتعزيز الحماية للبنية التحتية الحيوية للطاقة في الولايات المتحدة من الهجمات الإلكترونية، وقالت وزارة الطاقة إنها تراقب الآثار المحتملة لإمدادات الطاقة في البلاد وتوقع ارتفاع سعر النفط.