Aramco تعلن تحديث أسعار البنزين في السعودية 2021 لشهر مايو الجاري

أسعار البنزين في السعودية 2021 أعلنتها شركة Aramco السعودية بناء على آخر التطورات التي شهدتها السوق الاقتصادية العالمية والسعر العالمي للبترول، حيث تقوم الشركة يوم 10 من كل شهر ميلادي بعقد اجتماع مع الجهات المسؤولة، ليتم من خلاله مراجعة السوق وآخر التطورات للعوامل المؤثرة في أسعار البنزين التي يتم تطبيقها في البلاد، والإعلان عن الأسعار الجديدة التي سيبدأ العمل وفقًا لها من يوم 11 في الشهر ويستمر العمل بها حتى يوم 11 للشهر التالي.

أسعار البنزين في السعودية 2021

عقدت شركة أرامكو وفقًا للتصريحات التي تم إعلانها من المصادر بالشركة، الاجتماع الشهري الخاص بمراجعة أسعار البنزين التي يتم تطبيقها بالبلاد على مدار الشهر الجاري، حيث يتم في هذا الاجتماع، عمل مراجعة دورية يتم خلالها إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالأسعار، والتي سيتم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد.

وكشفت المصادر أن الأسعار سيتم إعلانها بصورة رسمية عقب انتهاء الاجتماع، ليبدأ العمل بها فورًا ولمدة شهر بالمملكة، وجاءت تلك الجهود بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد على المستوى الاقتصادي، وعلى خلفية ما تقوم البلاد بتطبيقه من إصلاح اقتصادي، ومن المنتظر أن تبدأ جميع محطات الوقود بالمملكة، بالعمل وفقًا للأسعار الجديدة بداية من اليوم الموافق 11 مايو 2021.

Aramco تعلن جدول أسعار البنزين

نشرت شركة أرامكو بعد الانتهاء من اجتماع المراجعة الدورية لأسعار البنزين والمواد البترولية في المملكة، الأسعار الجديدة التي سيبدأ العمل وفقًا لها بداية من اليوم ولمدة شهر حتى حلول يوم 10 في الشهر التالي، وأكدت الشركة على جميع محطات الوقود بالمملكة، ضرورة البدء في تطبيق الأسعار الجديدة كالتالي: