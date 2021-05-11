انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يصل إلى السعودية في أول زيارة بعد المصالحة الخليجية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وصل أمير دولة قطر “الشيخ تميم بن حمد آل ثاني” إلى جدة، وذلك في أول زيارة للمملكة السعودية بعد قمة المصالحة الخليجية التي استضافتها المملكة في شهر يناير الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أن أمير قطر وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وأضافت استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وأعلنت قطر في وقت سابق عبر بيان رسمي لها، يشير إلى أن أمير البلاد سيتجه إلى جدة في زيارة رسمية للسعودية، وجاء فيه حينها أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز”، وأضاف البيان أنه سيجري خلال الزيارة مباحثات تتناول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين مع ولي العهد الأمير”محمد بن سلمان” كما سيناقش القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة أمير قطر للسعودية التي هي الأولى بعد ( قمة العلا ) والمصالحة الخليجية التي جرت في المملكة في شهر يناير الماضي بحضو “الشيخ تميم بن حمد”.

وفي الخامس من شهر يناير، أُعلن في القمة الخليجية الحادية والأربعين في المملكة العربية السعودية، بحضور الشيخ تميم، أن اتفاقية المصالحة ستنهي مقاطعة قطر التي كانت قد بدأت في شهر يونيو عام 2017 من قبل السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر، وتم بعد ذلك استئناف الرحلات الجوية التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، بعد أزمة كانت هي الأصعب منذ إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سنة 1981.