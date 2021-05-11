متى عيد الفطر 2021 في السعودية حسب تحري رؤية هلال شوال 1442

متى عيد الفطر 2021 في السعودية نتعرف علي إجابة هذا السؤال الآن، حيث نتعرف علي تفاصيل تحري رؤية هلال شوال 1442 هـ، وذلك مساء يوم الثلاثاء 11 من مايو 2021 ليتم الإعلان عن نتيجة رؤية هلال العيد الصغير بكل سهولة بعد التحري من قبل هيئة الرصد والمراقبة في المملكة، وجدير بالذكر أن أي شخص يتمكن من رؤية الهلال يجب أن يقوم بالتواصل مع المختصين لإعلامهم بذلك، ونتعرف الآن موعد عيد الفطر ٢٠٢١ السعودية الرياض وكافة المدن.

متى عيد الفطر 2021 في السعودية

بدأ شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية يوم 13 من أبريل الماضي، وقد كان يوم ثلاثاء، حيث بدأت أولي الليالي بعد نهاية مغرب الإثنين، لهذا يأتي اليوم الأول للعيد فلكياً الخميس الموافق 13 من الشهر الجاري، ويجب التأكد من أن موعد صلاة العيد في السعودية سيكون كما هو، حتي لو اختلفت نتيجة رؤية هلال شوال 1442 التي سيتم إعلانها ونتعرف عليها الليلة.

بينما علي الجانب الآخر يوجد اختلاف في بعض الدول، مثل دولة المغرب العربي التي سيتم تحري رؤية الهلال مساء يوم الأربعاء 12 من مايو، لأنه يوافق لديهم 29 من شهر رمضان المبارك، كبعض الدول الأخري والمناطق في العراق، حيث اختلفت بداية الشهر المبارك للصيام، وسيتم تحديد اليوم الأول، ومن الممكن أن يتوافق في كافة دول العالم العربي والإسلامي.

موعد صلاة عيد الفطر 1442 السعودية

تحدد موعد صلاة العيد في الرياض ليكون في تمام الساعة الخامسة ونصف صباحاً من أول أيام للعيد المبارك، وستكون بعد شروق الشمس بما يقرب من ربع ساعة، ويجب الذكر أن أول يوم للعيد سيكون هو الخميس 13 من مايو فلكياً وفق ما أعلنت هيأت الفلك الدولية، ولكن رؤية الهلال هي التي ستؤكد ذلك، وسنرفق لكم بقية المواعيد لكافة المدن بالمملكة الآن، ونتعرف معكم متى عيد الفطر 2021 السعودية حسب الرؤية مساء اليوم.