الصفدي : لن ينعم الاحتلال بالامن إذا لم ينعم به الفلسطينيون

دوت الخليج - قال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن كل ما جرى وكل ما يجري.

أضاف في تصريحات للجزيرة قبل قليل إن القدس خط أحمر وما حدث استفزاز لمشاعر أكثر من ملياري مسلم .

تابع الصفدي إنه أكد لنظيره الأمريكي أن القدس خط أحمر ونحن مستمرون في جهودنا الهادفة لمنع تأزيم الأوضاع في المنطقة وإحلال الاستقرار .

وقال : ننسق مع أشقائنا بفلسطين وكل الأطراف لبلورة تحرك دولي قادر على وقف انتهاكات إسرائيل وقد أوصلنا موقفنا بشكل واضح للجميع بما في ذلك إسرائيل من أجل وقف الاعتداء على القدس ، كما وأن الإدارة الأمريكية الحالية أطلقت العديد من المواقف الإيجابية بشأن القضية الفلسطينية وثمة تغيير واضح في مواقف إدارة بايدن تجاه القضية الفلسطينية عن الإدارة السابقة .

واضاف ان الاردن يدين العدوان الإسرائيلي وعلى إسرائيل أن تدرك أن القوة ليست سبيل تحقيق الاستقرار .

واختتم بقوله : كل ما تقوم به اسرائيل ستكون له انعكاسات على العلاقات الاردنية الاسرائيلية وان هذه العلاقة يستثمرها الاردن لصالح الفلسطينيين وما يجري سيكون له آثار على كل المنطقة .