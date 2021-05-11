بالفيديو .. العرموطي : ما يمس القدس وفلسطين يمس الاردن

دوت الخليج - بتول دانو تيكا - : قال النائب المحامي صالح العرموطي إن الامة العربية والاسلامية قاطبة تقف مع القدس والقضية الفلسطينية . أضاف في لقاء مع المدينة نيوز عقب الوقفة التضامنية التي نفذت وسط البلد الجمعة : إن ما يمس فلسطين يمس الأردن . شاهد العرموطي :

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