جدة - نرمين السيد - وقال وزير العدل ورئيس اللجنة سلطان بن سعيد البادى الظاهرى فى بيان بحسب "روسيا اليوم"، إن اللجنة وبعد التحرى ومراعاة طرق الاثبات الشرعية والاتصالات التى جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال للعام الجارى، وعليه فإن غدا الأربعاء الموافق 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الخميس الموافق 13 مايو هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخميس أول أيام عيد الفطر فى الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.