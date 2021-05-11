جدة - نرمين السيد - دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بعد مقتل 26 شخصا فى ضربات إسرائيلية فى قطاع غزة ومواجهات عنيفة مع متظاهرين فى القدس الشرقية المحتلة.





وطالب سكرتير الدولة للشؤون الخارجية جان باتيست لوموين - فى بيان أوردته قنا "فرانس 24" - السلطات الإسرائيلية إلى استخدام متناسب للقوة. يأتى هذا فى وقت كانت قد دعت فيه الحكومة الفرنسية، فى وقت سابق أمس، جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس، محذرة من تصعيد واسع النطاق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تدعو إسرائيل إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.