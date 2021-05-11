تتويج مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي

توج مانشستر سيتي بطلا للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم من دون ان يلعب وذلك بعد خسارة وصيفه وجاره مانشستر يونايتد على أرضه أمام ليستر سيتي 1-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين.

ويملك مانشستر سيتي 80 نقطة مقابل 70 ليونايتد قبل 3 مراحل على نهاية الموسم الحالي. وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها سيتي بطلا في المواسم الأربعة الأخيرة. وكان سيتي توج ايضا بطلا لكأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة بفوزه على توتنهام 1-صفر في المباراة النهائية الشهر الماضي، ويملك فرصة إحراز الثلاثية في حال تتويجه بطلا لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه حيث يلتقي مواطنه تشلسي في النهائي المقرر في 29 الحالي.

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