عرض تقسيط نيسان بنك الراجحي والناغي أقل من 1500 ريال سعودي

يقدم بنك الراجحي مجموعة من عروض سيارات نيسان بالاشتراك مع شركة الناغي تقسيط رائعة بدون قسط أول والتقسيط يصل لـ 1500 ريال شهري، وكذلك بدون رسوم إدارية.عروض تقسيط سيارات بتحويل الراتب قسط 1500 ريال سعودي
- تأجير السيارات بتحويل الراتب
- دفعة أولى 0%.
- رسوم إدارية 0%.
- قسط شهري منخفض.
- الدفعة الأخيرة تصل الى 40%.
- المدة 60 شهر.
- معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 4.76%.
- يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل.
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|75,000 ريال
|5 سنوات
|4.76%
|959 ريال
|30,000 ريال
- دفعة أولى 5%.
- رسوم إدارية 0%.
- قسط شهري منخفض.
- الدفعة الأخيرة تصل الى35 %.
- المدة 60 شهر .
- معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من6.56 %.
- يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|الدفعة الاولى
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|75,000 ريال
|7,500 ريال
|5 سنوات
|11.44%
|1,220 ريال
|18,750 ريال
امثلة تقسيط سيارات من خلال بنك الراجحي
مثال (1) إذا كان قسط العميل 2,000 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل.
مثال (2) إذا كان قسط العميل 1,300 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,300 ريال الى حساب العميل.
مثال (3) إذا كان قسط العميل 1,500 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل.
يتم ذلك من خلال الزيارة الشخصية في أقرب فرع من فروع بنك الراجحي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، أو الاتصال على الرقم التالي: 08001241222الشروط والأحكام وأنواع السيارات في العرض
تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي.
يسري حتى تاريخ 11مايو 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.
قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط.
*المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي
الوسوم
يقدم بنك الراجحي مجموعة من عروض سيارات نيسان بالاشتراك مع شركة الناغي تقسيط رائعة بدون قسط أول والتقسيط يصل لـ 1500 ريال شهري، وكذلك بدون رسوم إدارية.عروض تقسيط سيارات بتحويل الراتب قسط 1500 ريال سعودي
- تأجير السيارات بتحويل الراتب
- دفعة أولى 0%.
- رسوم إدارية 0%.
- قسط شهري منخفض.
- الدفعة الأخيرة تصل الى 40%.
- المدة 60 شهر.
- معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 4.76%.
- يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل.
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|75,000 ريال
|5 سنوات
|4.76%
|959 ريال
|30,000 ريال
- دفعة أولى 5%.
- رسوم إدارية 0%.
- قسط شهري منخفض.
- الدفعة الأخيرة تصل الى35 %.
- المدة 60 شهر .
- معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من6.56 %.
- يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|الدفعة الاولى
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|75,000 ريال
|7,500 ريال
|5 سنوات
|11.44%
|1,220 ريال
|18,750 ريال
امثلة تقسيط سيارات من خلال بنك الراجحي
مثال (1) إذا كان قسط العميل 2,000 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل.
مثال (2) إذا كان قسط العميل 1,300 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,300 ريال الى حساب العميل.
مثال (3) إذا كان قسط العميل 1,500 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل.
يتم ذلك من خلال الزيارة الشخصية في أقرب فرع من فروع بنك الراجحي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، أو الاتصال على الرقم التالي: 08001241222الشروط والأحكام وأنواع السيارات في العرض
تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي.
يسري حتى تاريخ 11مايو 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.
قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط.
*المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض تقسيط نيسان بنك الراجحي والناغي أقل من 1500 ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.