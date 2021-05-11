عرض تقسيط نيسان بنك الراجحي والناغي أقل من 1500 ريال سعودي

يقدم بنك الراجحي مجموعة من عروض سيارات نيسان بالاشتراك مع شركة الناغي تقسيط رائعة بدون قسط أول والتقسيط يصل لـ 1500 ريال شهري، وكذلك بدون رسوم إدارية.

تأجير السيارات بتحويل الراتب

دفعة أولى 0%.

رسوم إدارية 0%.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة تصل الى 40%.

المدة 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 4.76%.

يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل.

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 4.76% 959 ريال 30,000 ريال

دفعة أولى 5%.

رسوم إدارية 0%.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة تصل الى35 %.

المدة 60 شهر .

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من6.56 %.

يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 7,500 ريال 5 سنوات 11.44% 1,220 ريال 18,750 ريال

عروض تقسيط سيارات بتحويل الراتب قسط 1500 ريال سعوديمثال 1 : تأجير بتحويل راتبعروض تقسيط سيارات الراجحي دون تحويل الراتب قسط 1500 ريال شهريمثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

امثلة تقسيط سيارات من خلال بنك الراجحي

مثال (1) إذا كان قسط العميل 2,000 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل.

مثال (2) إذا كان قسط العميل 1,300 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,300 ريال الى حساب العميل.

مثال (3) إذا كان قسط العميل 1,500 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل.

كيفية التقديم على العروض الخاصة بسيارات الراجحي

يتم ذلك من خلال الزيارة الشخصية في أقرب فرع من فروع بنك الراجحي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، أو الاتصال على الرقم التالي: 08001241222

الشروط والأحكام وأنواع السيارات في العرض

تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي.

يسري حتى تاريخ 11مايو 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.

قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط.

*المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي