معرفة موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2021 ووقت صلاة العيد في المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر في مصر، يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم، بعيد الفطر المبارك بعد إتمام الصيام وانتهاء شهر رمضان الكريم، ومن أهم مظاهر الاحتفال بالعيد عند المسلمين صلاة عيد الفطر المبارك، ومع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، يزداد البحث عبر شبكة الإنترنت للتعرف علي أول أيام عيد الفطر المبارك، وموعد صلاة العيد، وفى مصر يزداد البحث في هذه الأيام عن موعد صلاة عيد الفطر وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، أن يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021م، هو أول أيام عيد الفطر المبارك بجمهورية مصر العربية.موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مصر
وفقاً لمركز البحوث الفلكية ووزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية فإنه من المقرر أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هذا العام 2021 في مصر، يوم الخميس الموافق13 مايو 2021م، وان يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م، هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة والجيزة سيكون الساعة 5.28 صباحاُ، مع مراعاة التوقيتات المختلفة في باقي المحافظات.موعد إجازة عيد الفطر 2021 في مصر
إجازة عيد الفطر في مصر تبدأ من يوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 13 مايو 2021م، وتستمر حتي يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021م، لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، وتبدأ إجازة العيد من الخميس 13 مايو حتي يوم السبت 15 مايو وذلك لجميع العاملين بالقطاع الخاص، ويوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 هو أخر أيام شهر رمضان الكريم، وفى مصر يتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر وفقاً للشهور القمرية والعربية، ومن المتوقع أن يأتي شهر رمضان هذا العام 30 يوماً كاملاً، وحددت وزارة الأوقاف المصرية يوم الأربعاء 29 رمضان الموافق 11 مايو هو موعد رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر المبارك.
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موعد صلاة عيد الفطر في مصر، يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم، بعيد الفطر المبارك بعد إتمام الصيام وانتهاء شهر رمضان الكريم، ومن أهم مظاهر الاحتفال بالعيد عند المسلمين صلاة عيد الفطر المبارك، ومع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، يزداد البحث عبر شبكة الإنترنت للتعرف علي أول أيام عيد الفطر المبارك، وموعد صلاة العيد، وفى مصر يزداد البحث في هذه الأيام عن موعد صلاة عيد الفطر وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، أن يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021م، هو أول أيام عيد الفطر المبارك بجمهورية مصر العربية.موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مصر
وفقاً لمركز البحوث الفلكية ووزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية فإنه من المقرر أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هذا العام 2021 في مصر، يوم الخميس الموافق13 مايو 2021م، وان يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م، هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة والجيزة سيكون الساعة 5.28 صباحاُ، مع مراعاة التوقيتات المختلفة في باقي المحافظات.موعد إجازة عيد الفطر 2021 في مصر
إجازة عيد الفطر في مصر تبدأ من يوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 13 مايو 2021م، وتستمر حتي يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021م، لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، وتبدأ إجازة العيد من الخميس 13 مايو حتي يوم السبت 15 مايو وذلك لجميع العاملين بالقطاع الخاص، ويوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 هو أخر أيام شهر رمضان الكريم، وفى مصر يتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر وفقاً للشهور القمرية والعربية، ومن المتوقع أن يأتي شهر رمضان هذا العام 30 يوماً كاملاً، وحددت وزارة الأوقاف المصرية يوم الأربعاء 29 رمضان الموافق 11 مايو هو موعد رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر المبارك.
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