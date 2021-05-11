رابط تسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية 1442، منصة مدرستي واحدة من إحدى الخدمات الإلكترونية المميزة بالمملكة العربية السعودية ومنصة مدرستي عبارة عن نظام للتعلم عن بعد، وقامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بإنشاء منصة مدرستي لتسهيل تعلم الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في ظل جائحة فيروس كورونا، توفر منصة مدرستي العديد من الخدمات المميزة للطلاب وأولياء الأمور.

الدخول إلى تطبيق توكلنا وتحميله من موقع توكلنا الرسمي.

ثم تسجيل الدخول إلى توكلنا بحساب أبشر الخاص بالمواطن.

بعد ذلك الدخول إلى حسابي، والضغط على البيانات الخاصة بمنصة مدرستي.

يقوم ولي الأمر باختيار اسم المستخدم الخاص به وحفظه.

ثم يقوم بالضغط على زر الحصول على كلمة المرور .

بعد ذلك سوف تصل رسالة تحتوي على كلمة المرور.

الآن يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي .

الضغط على تسجيل دخول واختيار حساب مايكروسوفت.

ثم إدخال اسم المستخدم المحفوظ والضغط على التالي.

إدخال كلمة المرور التي تم وصولها للهاتف المحمول.

ثم بعد ذلك سوف يقوم النظام بطلب تحديث كلمة المرور وإدخال كلمة مرور جديدة وتأكيدها مرة أخرى.

يطلب النظام مصادقة للهاتف المحمول ويتم إدخاله والضغط على التالي، سوف يتم إرسال كود تفعيل للهاتف يتم إدخاله في المربع والضغط على زر التأكيد.

وفي النهاية يتم تفعيل البريد الإلكتروني ويتم إدخال البريد الإلكتروني وسوف تصل رسالة تحتوي على رسالة التفعيل، ثم أخذ الكود ووضعه في المربع الخاص بالتفعيل وبذلك يتم تأكيده وتفعيله.

تسجيل الدخول في منصة مدرستي:رابط التسجيل في منصة مدرستي:

يستطيع الطلاب الآن تسجيل الدخول في منصة مدرستي من خلال الموقع الرسمي لمنصة مدرستي، وبالتالي يستطيع الطالب الاستفادة من جميع الخدمات والإمكانيات التي توفرها منصة مدرستي.