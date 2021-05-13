أتلتيكو مدريد يتخطى سوسيداد بصعوبة.. والتتويج يقترب

اقترب أتلتيكو مدريد خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد فوزه بصعوبة بنتيجة 2-1 على ضيفه ريال سوسيداد، الأربعاء، في المرحلة 36 من المسابقة.

ويتصدر أتلتيكو المسابقة وله 80 نقطة، متقدما بـ4 نقاط على برشلونة و5 على ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على غرناطة الخميس.

وبدأ فريق المدرب دييغو سيميوني بشراسة، وأهدر فرصتين مبكرتين قبل أن ينتزع تقدما مستحقا بتسديدة من يانيك كاراسكو في الدقيقة 16.

وبعد 12 دقيقة عزز الأرجنتيني أنخيل كوريا من تقدم صاحب الأرض.

وأنقذ يان أوبلاك حارس أتلتيكو مرماه من 6 فرص من سوسيداد، فيما رد القائم محاولة من المهاجم بورتو، وقلص سوسيداد الفارق عبر المدافع إيغور زوبيلديا في الدقيقة 83.

وعاد أتلتيكو إلى نصف ملعبه في الدقائق الأخيرة، لكنه صمد ليحقق الفوز، وسيضمن لقب الدوري لأول مرة منذ 2014 لو انتصر على أوساسونا وريال بلد الوليد في آخر جولتين بغض النظر عن نتائج منافسيه.