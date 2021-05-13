استلم 5000 ريال سلفة فورية طارئة بدون تحويل الراتب بهامش ربح تنافسي في دقائق

منصة سلفة في السعودية توفر أسرع تمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة وتم تأسيس المنصة من أجل خدمة المواطنين السعوديين فقط لا غير فتمنح لهم سلفة فورية طارئة من خلال الإنترنت يصل المبلغ التمويلي إلى 5000 ريال لمساعدة الأسر السعودية على توفير مطالبهم بدون شروط معقدة ولكن لابد على المتقدم السعودي توفير كافة الشروط والمستندات المطلوبة لكي يتم قبول طلب التمويل في دقائق بموافقة سريعة وفورية ثم يتم بعدها إيداع فوري للمبلغ التمويلي المناسب للعميل من خلال منصة سلفة ويتم ذلك من خلال رابط التسجيل على تمويل منصة سلفة داخل أراضي المملكة الذي يتبع البنك المركزي السعودي من أجل تحقيق التقنية المالية الحديثة في المملكة

الشروط المطلوبة للتمويل الشخصي لدى منصة سلفة السعودي

من أجل الحصول على سلفة فورية طارئة في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً يجب تحقيق كافة الشروط الواجبة التي تطلبها منصة سلفة في السعودية كما يلي بكافة التفاصيل

تطلب منصة سلفة في المملكة عام ١٤٤٢ توفير مدة عمل في القطاع الحكومي ثلاثة أشهر ومدة عمل في القطاع الخاص ستة أشهر فقط لا غير لقبول طلب السلفة في السعودية

العمر المتاح فيه التقديم على قرض منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية يكون بداية من 18 سنة ويصل حتى 60 سنة

يحتاج طلب تمويل منصة سلفة السعودي دخل شهري ثابت يصل إلى 4 آلاف ريال سعودي للموافقة على القرض عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة

تتيح منصة سلفة في السعودية التقديم الإلكتروني عليها لكل الحاصلين على الجنسية السعودية وكل من يمتلكون الهوية الوطنية

أمتاز بأنه تمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لدى منصة سلفة السعودي داخل أراضي المملكة

تمويل بهامش ربح منافس عند الحصول على طلب سلفة فورية طارئة من داخل المنصة

منصة سلفة بالمملكة هو قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية في السعودية

يتم الحصول على التمويل المناسب بفترة سداد ميسرة ومرنة عند سداد الأقساط الشهرية المستحقة المقدمة من منصة سلفة في السعودية

موافقة سريعة وفورية مع الإيداع الفوري للتمويل بالمملكة عبر موقع منصة سلفة

كافة المزايا التمويلية التي تقدمها منصة سلفة في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً