نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة العيد في دبي 2021 || توقيت صلاة عيد الفطر في أبو ظبي وكافة الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد في دبي بالإمارات العربية المتحدة، تم تحديده فور إطلاق وتحديد غرة شهر شوال لتكون يوم 13 من مايو 2021، وهي أول أيام شهر شوال المبارك، ويمكنكم التعرف علي موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإمارات الآن بكل سهولة، حيث نوفر لكم أوقات الصلاة وكيفيتها، كما نقدم إليكم تكبيرات العيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك.

موعد صلاة العيد دبي 2021

نتعرف الآن علي تفاصيل توقيت صلاة عيد الفطر أبو ظبي وكافة المدن الإماراتية، ونعلمكم أن أداء الصلاة يكون بعد شروق الشمس قدر رمح، وهو ما يقارب 20 دقيقة إلي 15 دقيقة، لهذا يمكنكم التعرف علي وقت الصلاة بدبي حيث سيكون في تمام الساعة 5:55 ’’الخامسة وخمس وخمسون دقيقة’’ صباحاً، ويجب ترديد تكبيرات العيد التي علمنا إيها الرسول كما بالسنة، ونرفقها لكم الآن قبل أن نرفق أوقات الصلاة بكل مناطق الدولة.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة عيد الفطر 2021 الإمارات

يمكنكم التعرف علي توقيت صلاة العيد في أبو ظبي وكافة المدن الإماراتية كالآتي:

مدينة أبوظبي: في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

إمارة دبي في تمام الساعة: 05:55 صباحًا.

إمارة الشارقة في تمام الساعة 05:54 صباحًا.

مدينة عجمان في تمام الساعة 05:53 صباحًا.

مدينة أم القيوين في تمام الساعة 05:54 صباحًا.

مدينة الفجيرة في تمام الساعة 05:51 صباحًا.

مدينة رأس الخيمة في تمام الساعة 05:52 صباحًا.

دبا الحصن في تمام الساعة السادسة إلا 9 دقائق صباحًا.

مدينة الرويس في تمام الساعة السادسة وسبع دقائق صباحًا.

مدينة زايد في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق صباحًا.

مدينة الشامخة في تمام الساعة السادسة إلا دقيقة صباحًا.

مدينة العين في تمام الساعة السادسة إلا 5 دقائق.

مدينة خور فكان في تمام الساعة السادسة إلا تسع دقائق صباحًا.

مدينة دبا الفجيرة في تمام الساعة السادسة إلا تسع دقائق صباحًا.

جبل علي من المقرر أن تكون في تمام الساعة السادسة إلا ثلاث دقائق صباحًا.

مدينة الذيد في تمام الساعة السادسة إلا سبع دقائق صباحًا.

مدينة خليفة من المقرر أن تكون في تمام الساعة السادسة إلا دقيقة واحدة صباحًا.

مدينة بني ياس في تمام الساعة السادسة إلا دقيقة واحدة.

مدينة مصفح في تمام الساعة السادسة صباحًا.

أرفقنا إليكم التكبيرات للمسلمين، وتعرفنا علي مواعيد صلاة عيد الفطر في الامارات العربية المتحدة، من بينهم وقت صلاة العيد دبي 2021.