وقت صلاة العيد في لبنان 2021 || موعد صلاة عيد الفطر بيروت وكافة المناطق

وقت صلاة العيد في لبنان تم تحديده رسمياً، حيث تقرر إقامة موعد صلاة عيد الفطر بيروت بالمساجد، ويجب أخذ الجراءات لاحترازية من أجل الحفاظ علي سلامتكم، وبعد أن أصدرت الجهات المختصة نتيجة رؤية هلال شهر شوال، وأن أول يوم للعيد هو الخميس 13 من مايو، حيث كان الاربعاء 12 من نفس الشهر هو متمم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وكما تعرفنا علي توقيت صلاة العيد في العراق بغداد نتعرف معكم بالأرض الخضراء.

موعد صلاة العيد لبنان 2021

تم إعلان الموعد رسمية بكافة المدن اللبنانية، ولكن أولاً نعلمكم حكم التكبير، أما الرجال فيجهرون به ، وأما النساء فيسررن به بدون جهر ؛ لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ، ولتصفق النساء )، فالنساء يخفين التكبير والرجال يجهرون به، “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (16/269-272)، ونرفق لكم تكبيرات عيد الفطر 1442 الآن لترديدها.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

وقت صلاة عيد الفطر في بيروت

تحدد الموعد الرسمي لأداء الصلاة، والذي سيكون بالمساجد بعد شروق الشمس قدر ارتفاع رمح، وقد تقرر إقامة الصلاة في تمام الساعة السادسة إلا دقيقتين ’’5:58’’،ويمتد وقتها حتى موعد أذان الظهر، ويجوز شرعاً أن تصليها وحدك أو مع أسرتك إن تعذر عليك حضورها في المسجد، وبذلك تعرفنا علي موعد صلاة العيد لبنان 2021.