نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد في ليبيا 2021 – 1442 || بالكامل موعد صلاة عيد الفطر طرابلس وبنغازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد في ليبيا 2021، نتعرف عليه في كافة المدن الليبية، ونرفق لكم موعد صلاة عيد الفطر في طرابلس 1442، بعد أن تم إعلان أول يوم للعيد وهو الخميس 13 من مايو، وهو أول أيام شهر شوال المبارك، بعد نهاية شهر رمضان بيوم الأربعاء 12 من الشهر الجاري، ويجب التأكيد عليكم قبل التعرف علي المواعيد، أنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية كما شددت وزارة الصحة الليبية، وكما أرفقنا توقيت صلاة العيد لبنان إليكم نرفق بليبيا الآن.

موعد صلاة العيد ليبيا 2021

تقرر إقامة الصلاة في تمام الساعة 6:30 صباحا، وقد بدأت ترديدات تكبيرات عيد الفطر المبارك منذ مساء يوم الأربعاء، بعد نهاية الفطور، يتم البدء بالتكبير وترديده حتي الانتهاء من الصلاة صبيحة عيدكم المبارك، ولهذا سنرفق لكم التكبيرات كاملة لترديدها، ونعلمكم أن الصيغة الرسمية لها والمنتشرة هي، “الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

وقت صلاة عيد الفطر في طرابلس وكل المدن

لاختلاف أوقات شروق الشمس، نعلمكم مواعيد الصلاة المختلفة في المدن الليبية كالآتي:

موعد صلاة عيد الفطر في طرابلس: في تمام الساعة 6:30 صباحا.

توقيت صلاة العيد في بنغازي: في تمام الساعة 6:4 صباحا.

مصراته: في تمام الساعة 6:23 صباحا.

طبرق: في تمام الساعة 5:48 صباحا.

درج: 6:46 صباحا.

زلة: 6:20 صباحا.

السدر: 6:14 صباحا.

توكرة: 6:1 صباحا.

زلطن: 6:35 صباحا.

العقيلة: 6:11 صباحا.

البيضاء: 5:56 صباحا

سرت: 6:19 صباحا.

العجيلات: 6:33 صباحا.

الجديد: 6:36 صباحا.

تعرفنا علي تكبيرات المسلمين وترديدها، وكذلك أرفقنا إليكم كل المواعيد وتعرفنا علي وقت صلاة العيد ليبيا 2021.