طريقة التبرع كهدية عبر منصة احسان للدعم الخيري 1442هـ ، منصة احسان هى طوق النجاة لبعض الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وصاحبة الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، تم تدشين هذه المنصة بعد القرار السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي العهد حفظهما الله، لدعم العمل الخيري داخل المملكة في 20 / 3 / 2021 م ولمساعدة المحتاجين والفقراء الذين يعانون من ظروف معيشية وحياتية صعبة، و لتقليل الصعوبات التي تواجه المتبرعون أثناء التبرع من خلال إجراء التحويل البنكي للجهات غير الربحية بالمملكة.

طريقة التبرع كهدية عبر منصة احسان للدعم الخيري 1442هـ

تسعى منصة احسان على تشجيع الأفراد داخل المملكة بتقديم العمل الخيري للمحتاجين، وتجعلهم يشعرون بالثقة عند التبرع وأن أموالهم تصل لمن يستحقها، وذلك عن طريق اشراف العديد من الجهات الحكومية، بهدف تحسين الظروف المعيشية لبعض الأسر المحتاجة لتحتل المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية المرتبة الخمسين في العطاء الخيري للكثير من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بالمملكة.

التبرع كهدية عبر منصة احسان للدعم الخيري 1442هـ

تقدم منصة احسان خدمة من خلال برنامج ” هدية ” للمتبرع يستطيع من خلالها التبرع باسم شخص آخر كهدية وإرسال رسالة نصية له تُفيد ذلك، تشجيعًا على عمل الخير.

طريقة التبرع كهدية عبر منصة احسان ehsan للدعم الخيري

يُمكنك التبرع لشخص ما كهدية عبر منصة احسان من خلال اتباع بعض الخطوات الآتية:

الدخول على منصة احسان للدعم الخيري.

للدعم الخيري. النقر على أيقونة تبرع الآن.

معرفة تفاصيل المشاريع الموجودة.

تحديد قيمة المبلغ الذي تريد التبرع به بالريال السعودي.

اختيار أريد جعل هذه المساهمة كهدية.

كتابة بيانات الشخص الذي تريد تقدم التبرع له كهدية ( اسمه ورقم جواله، اسم المستقبل للهدية ).

الضغط على أيقونة ” تبرع الآن “.

تحديد طريقة الدفع المتاحة ( فيزا، بطاقات مدى، ماستر كارد ).

كتابة بيانات بطاقة الدفعة المُتاحة وهى ( الاسم المُسجل بالبطاقة، ورمز الأمان، وتاريخ انتهاء البطاقة ).

الضغط على أيقونة إتمام عملية التبرع.

و بعد ذلك يتم خصم قيمة المبلغ الذي تريد التبرع به من رصيدك

وبعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية إلى المُهدى إليه لإبلاغه بالتبرع له كهدية.