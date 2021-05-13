سى إن إن: الجيش الأمريكى يسحب 120 عنصراً من الأراضى المحتلة

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر إن القيادة الأمريكية الأوروبية بالجيش الأمريكى "سحبت حوالى 120 من العسكريين والمدنيين الذين كانوا فى إسرائيل لعقد اجتماعات تخطيط طويلة الأمد". وأضاف أن تلك غادرت على متن طائرة عسكرية من طراز C-17 إلى ألمانيا يوم الخميس.



وأوضح المصدر أن هذه المجموعة كانت فى إسرائيل لعقد سلسلة من اجتماعات التخطيط للتدريبات العسكرية المقبلة.

وتابع قائلا: "نظراً لتصاعد العنف وعدم قدرة الطائرات التجارية على الطيران داخل وخارج البلاد، فقد تم اتخاذ القرار بأنه من الأفضل لهم المغادرة مبكراً عن طريق النقل العسكرى".