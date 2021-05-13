الموارد البشرية موعد العودة للدوام 1442 بعد إجازة عيد الفطر والشروط

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الموارد البشرية موعد العودة للدوام 1442 ، تم إعلانها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقيادة معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالمملكة العربية السعودية، بقطاعات المملكة الحكومي والخاص والغير ربحي والبنوك السعودية، بعد نهاية إجازة عيد الفطر 1442، التي بدأت في القطاع الحكومي يوم الجمعة الماضي 25 من شهر رمضان للعام 1442هـ، الموافق 7 من شهر مايو للعام 2021م، وبدأت في القطاع الخاص يوم الأربعاء الماضي 30 من رمضان للعام 1442هـ، الموافق 12 من شهر مايو 2021م، كما أعلنت عن ضرورة توافر عدة شروط، قبل العودة للدوام، وستعمل الوزارة على تحديد آلية لتنفيذ تلك الشروط، وعن موعد العودة مرة أخرى بعد إجازة العيد 2021م، نذكر في التالي بالتفصيل.
الموارد البشرية موعد العودة للدوام 1442
وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، في وقت سابق عن نهاية دوام شهر رمضان 1442هـ، عن العودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021م، بالقطاعات الحكومي والخاص، بالترتيب التالي:
- العودة للدوام في القطاع الحكومي بالسعودية 1442هـ، يوم الإثنين بمشيئة الله، الموافق يوم 5 من شهر شوال للعام 1442هـ، الموافق 17 من شهر مايو للعام 2021م.
- العودة للدوام بالقطاع الخاص بالسعودية 1442هـ، يوم الأحد بمشيئة الله، الموافق يوم 4 من شهر شوال للعام 1442هـ، الموافق 16 من شهر مايو للعام 2021م.
وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن شرط إلزامي للعودة للدوام، في كافة قطاعات المملكة، يلتزم بها جميع الموظفين، نذكرها بالترتيب التالي:
- أخذ لقاح كورونا لعودة الموظفين شرط أساسي إلى مقار أعمالهم، وقد ذكرت وزارة الموارد البشرية، أنها ستقوم بتفعيل هذا القرار رسميًا والإلزام به، وآلية بدء العمل به قريبًا، وتبليغ الجهات المسؤولة عن تنفيذه من قبل جميع موظفي المملكة بكافة القطاعات، كما حثت جميع موظفين وموظفات المملكة، في سرعة البدء في إجراءات أخذ اللقاح للعودة بأمان، للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.
- كما اشترطت وزارة الموارد البشرية، بضرورة التباعد الجسدي، في مقار العمل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، بدءًا من الالتزام بارتداء الكمامة، والتعقيم، وتحميل تطبيق توكلنا، لمتابعة الحالة الصحية للموظف، والحرص على سلامة جميع مواطني المملكة، للتصدي لجائحة كورونا، والحد من انتشار فيروس كورونا.
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الموارد البشرية موعد العودة للدوام 1442 ، تم إعلانها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقيادة معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالمملكة العربية السعودية، بقطاعات المملكة الحكومي والخاص والغير ربحي والبنوك السعودية، بعد نهاية إجازة عيد الفطر 1442، التي بدأت في القطاع الحكومي يوم الجمعة الماضي 25 من شهر رمضان للعام 1442هـ، الموافق 7 من شهر مايو للعام 2021م، وبدأت في القطاع الخاص يوم الأربعاء الماضي 30 من رمضان للعام 1442هـ، الموافق 12 من شهر مايو 2021م، كما أعلنت عن ضرورة توافر عدة شروط، قبل العودة للدوام، وستعمل الوزارة على تحديد آلية لتنفيذ تلك الشروط، وعن موعد العودة مرة أخرى بعد إجازة العيد 2021م، نذكر في التالي بالتفصيل.
الموارد البشرية موعد العودة للدوام 1442
وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، في وقت سابق عن نهاية دوام شهر رمضان 1442هـ، عن العودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021م، بالقطاعات الحكومي والخاص، بالترتيب التالي:
- العودة للدوام في القطاع الحكومي بالسعودية 1442هـ، يوم الإثنين بمشيئة الله، الموافق يوم 5 من شهر شوال للعام 1442هـ، الموافق 17 من شهر مايو للعام 2021م.
- العودة للدوام بالقطاع الخاص بالسعودية 1442هـ، يوم الأحد بمشيئة الله، الموافق يوم 4 من شهر شوال للعام 1442هـ، الموافق 16 من شهر مايو للعام 2021م.
وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن شرط إلزامي للعودة للدوام، في كافة قطاعات المملكة، يلتزم بها جميع الموظفين، نذكرها بالترتيب التالي:
- أخذ لقاح كورونا لعودة الموظفين شرط أساسي إلى مقار أعمالهم، وقد ذكرت وزارة الموارد البشرية، أنها ستقوم بتفعيل هذا القرار رسميًا والإلزام به، وآلية بدء العمل به قريبًا، وتبليغ الجهات المسؤولة عن تنفيذه من قبل جميع موظفي المملكة بكافة القطاعات، كما حثت جميع موظفين وموظفات المملكة، في سرعة البدء في إجراءات أخذ اللقاح للعودة بأمان، للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.
- كما اشترطت وزارة الموارد البشرية، بضرورة التباعد الجسدي، في مقار العمل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، بدءًا من الالتزام بارتداء الكمامة، والتعقيم، وتحميل تطبيق توكلنا، لمتابعة الحالة الصحية للموظف، والحرص على سلامة جميع مواطني المملكة، للتصدي لجائحة كورونا، والحد من انتشار فيروس كورونا.
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