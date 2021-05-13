الموارد البشرية موعد العودة للدوام 1442 بعد إجازة عيد الفطر والشروط

الموارد البشرية موعد العودة للدوام 1442 ، تم إعلانها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقيادة معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالمملكة العربية السعودية، بقطاعات المملكة الحكومي والخاص والغير ربحي والبنوك السعودية، بعد نهاية إجازة عيد الفطر 1442، التي بدأت في القطاع الحكومي يوم الجمعة الماضي 25 من شهر رمضان للعام 1442هـ، الموافق 7 من شهر مايو للعام 2021م، وبدأت في القطاع الخاص يوم الأربعاء الماضي 30 من رمضان للعام 1442هـ، الموافق 12 من شهر مايو 2021م، كما أعلنت عن ضرورة توافر عدة شروط، قبل العودة للدوام، وستعمل الوزارة على تحديد آلية لتنفيذ تلك الشروط، وعن موعد العودة مرة أخرى بعد إجازة العيد 2021م، نذكر في التالي بالتفصيل.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، في وقت سابق عن نهاية دوام شهر رمضان 1442هـ، عن العودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021م، بالقطاعات الحكومي والخاص، بالترتيب التالي:

العودة للدوام في القطاع الحكومي بالسعودية 1442هـ، يوم الإثنين بمشيئة الله، الموافق يوم 5 من شهر شوال للعام 1442هـ، الموافق 17 من شهر مايو للعام 2021م.

بالسعودية 1442هـ، بمشيئة الله، الموافق يوم 5 من شهر شوال للعام 1442هـ، الموافق 17 من شهر مايو للعام 2021م. العودة للدوام بالقطاع الخاص بالسعودية 1442هـ، يوم الأحد بمشيئة الله، الموافق يوم 4 من شهر شوال للعام 1442هـ، الموافق 16 من شهر مايو للعام 2021م.

شروط العودة للعمل لكافة موظفين بعد اجازة عيد الفطر 2021 السعودية في القطاع الحكومي والخاص

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن شرط إلزامي للعودة للدوام، في كافة قطاعات المملكة، يلتزم بها جميع الموظفين، نذكرها بالترتيب التالي: