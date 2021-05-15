اعانة البحث عن عمل 1442 رابط التسجيل في إعانة العاطلين عن العمل

اعانة البحث عن عمل ذلك التنظيم الذي اعتمده مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية أمس، والذي يهدف إلى تنظيم صرف إعانة العاطلين عن العمل الشهرية من خلال التسجيل في حافز، وتحديد المسؤوليات والالتزامات الواقعة على الأطراف المشتركة وفقًا لما جاء في لائحة التنظيم، فضلًا عن تقديم الدعم والمساندة للباحثين عن العمل وتحفيزهم تأهيلهم لسوق العمل.

رابط التسجيل في اعانة البحث عن عمل 1442

وافق مجلس الوزراء بالسعودية على تنظيم اعانة البحث عن عمل، والذي يتم تنفيذه على أرض الواقع بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماده والموافقة عليه، والتقديم عليه من خلال التسجيل في حافز، وقد شمل التنظيم شروط التقديم في إعانة العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى رابط التقديم في إعانة حافز، والذي يكون من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية hrdf.org.sa بشكل إلكتروني، أو من خلال إحدى المنصات الإلكترونية التي يرشحها الصندوق.

شروط التقديم في تنظيم إعانة العاطلين عن العمل

حدد تنظيم إعانة العاطلين عن العمل من خلال التسجيل في حافز الشروط التي تؤهل المتقدم لصرف إعانة حافز المقررة، قد جاءت كالتالي:

أن يكون من الأفراد المقيمين بشكل دائم داخل الأراضي السعودية وحامل الجنسية السعودية.

أن لكون لديه قدرة على العمل، وجاد في البحث عن وظيفة عمل مناسبة.

ألا يقل العمر وقت التقديم عن 20 عامًا، ولا يزيد عن 40 عامًا.

ألا يكون قد تم تعيينه في إحدى جهات القطاع العام أو الخاص.

أن لا يكون مقدم الطلب من المستحقين لمعاش الضمان أو المعاش التقاعدي أو أنه حصل على تعويض نتيجة التوقف عن العمل.

ألا يمتلك نشاط تجاري أو زراعي أو صناعي.

ألا يتجاوز الراتب الشهري المبلغ الذي يحول دون صرف إعانة العاطلين عن العمل من حافز.

آلية صرف إعانة العاطلين عن العمل

نصت المادة الثالثة من تنظيم إعانة الباحثين عن عمل على آلية صرف الإعانة التي تصل لمدة 15 شهر بعد التسجيل في حافز، وكانت كالتالي:

في خلال أول أربعة أشهر يتم صرف 2000 ريال سعودي. أثناء الأربعة أشهر التاليين يتم صرف 1500 ريال سعودي. اعتبارًا من الشهر التاسع ولمدة أربعة أشهر يتم صرف 1000 ريال سعودي. في خلال الثلاثة أشهر الأخيرة وصولًا بالشهر الخامس عشر يتم صرف 750 ريال سعودي.

في النهاية نكون قدمنا رابط التقديم في إعانة العاطلين عن العمل، وشروط التسجيل في حافز واستحقاق إعانة الباحثين عن العمل، فضلًا عن ما ورد بمواد تنظيم اعانة البحث عن عمل.