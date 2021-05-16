مراجعة هاتف Realme 8 pro | السعر والمواصفات

أطلقت شركة ريلمي- Realme هاتفها الجديد Realme 8 pro ، يأتي الهاتف مع تصميم جديد وجذاب وكذلك لا يقل جاذبية من ناحية مواصفاته الداخلية ، فالهاتف يأتي بشاشة من نوع Super Amoled كما يحتوي على معالج من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 720G .

‌يزن الهاتف 176 جراماً.‌

خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite مع إطار من البلاستيك أيضاً.

يدعم الهاتف خاصية NFC ( علي حسب الأسواق والبلد )‌

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة ريلمي الخاصة Realme UI 2.0.‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الجيل الرابع 4G ، وكارت ميموري لزيادة سعة التخزين.‌

شاشة الهاتف 6.4 إنش من نوع Super Amoled بجودة FHD+ ودقة 1080×2400 بكسل بكثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش ، كما تدعم إستجابة لمس تصل إلى 180 هيرتز.‌

تحتل الشاشة نسبة 90.8% من جيم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر علي الشاشة والاستمتاع بلعب الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات ، كما يصل سطوع الشاشة إلي 1000 شمعة.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 720G بدقة تصنيع 8 نانو متر ، النواتين الأقوي من نوع Kryo 465 بتردد يصل إلى 2.3 جيجا هرتز ، كما يوجد معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 618.‌

يتوفر الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا من نوع UFS 2.1 مع رامات 8 جيجا من نوع LPDDR4X.‌

الكاميرا الأمامية تأتي بفتحة عدسة F/2.45 مع دقة 16 ميجا بكسل ومستشعر من نوع Sony IMX471 ، تدعم تصوير الفيديوهات بجودتي 1080 و 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، كما تدعم تصوير الفيديوهات Slow motion بنفس الجودة مع معدل التقاط 120 إطار لكل ثانية.‌

الكاميرا الخلفية رباعية : الأولي والأساسية بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.52 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.25 مع دقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، أما الأخيرة فتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل وهي خاصة بالتصوير البورترية والعزل.‌

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD بدقة 1080 بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية ، مع دعم UIS Max Video Stabilization ، ويمكن تصوير الفيديوهات Slow motion بدقة 1080 ومعدلي التقاط 120/480 إطار لكل ثانية ، أو بدقة 720 بمعدل التقاط 240/960 إطار لكل ثانية.‌

بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 50 وات عن طريق مدخل شحن من نوع Type C ، يمكن شحن الهاتف لنسبة 50% في زمن 17 دقيقة فقط ، أو لنسبة 100% في زمن 47 دقيقة.‌

يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

سماعات الهاتف ليست ستيريو.‌

يتوفر الهاتف بالألوان الأسود والأزرق والأصفر.

مواصفات هاتف Realme 8 pro:سعر الهاتف:

يبدأ سعر الهاتف بـ 253 دولار أو حوالي 3960 جنية مصري.

ومن المتوقع تسعير نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 5300 جنية مصري أو حوالي 338 دولار.