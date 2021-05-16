طاقات اعانة البحث عن عمل الرابط وطريقة التقديم عبر منصة طاقات 2021

طريقة التسجيل في طاقات اعانة البحث عن عمل هو ما يبحث عنه الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث أصدر مجلس الوزراء السعودي قرار بالموافقة على صرف إعانة صندوق الموارد والتنمية البشرية بمبلغ مالي يتراوح بين 750 ريال سعودي و2000 ريال سعودي لفترة زمنية قدرها خمسة عشر شهراَ للباحثين عن عمل، وذلك بعد توافر العديد من الشروط الهامة والأوراق والمستندات المطلوبة، لذلك سنتعرف خلال هذا المقال على شروط استحقاق دعم الباحثين عن عمل وطريقة التقديم عبر رابط المنصة الوطنية طاقات.

طاقات اعانة البحث عن عمل

شهدت محركات البحث مؤخراً ارتفاع كبير في البحث عن خدمة طاقات اعانة البحث عن عمل خاصةً بعد أن جاء قرار مجلس الوزراء السعودي بالتعاون مع خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على صرف معونة مالية لمساعدة وتحفيز المواطنين العاطلين الباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودي ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب تقديم العديد من برامج التأهيل والتدريب المقدمة عبر برنامج حافز التي توفر لهم فرصة مميزة تمكنهم من الحصول على وظيفة مناسبة وحياة مستقرة.

كما وضح المجلس الهدف من إنشاء هذا التنظيم وهو فتح باب التقديم أمام المواطنين الراغبين في الحصول على الإعانة والعمل على تحديد كافة الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها ومن ثم القيام بتنظيم عملية صرف الدعم بشكل سليم العمل.

شروط استحقاق طاقات اعانة البحث عن عمل 2021

تناولت صحف المملكة العربية السعودية شروط الاستحقاق اللازم توافرها ليتمكن المواطنين من التسجيل والحصول على إعانة صعوبة البحث عن العمل، لذلك تتلخص أهم شروط التسجيل في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

أن يتراوح عمر المتقدم بالطلب من 20 عام إلى 40 عام.

أن يكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال العشرة شهور السابقة.

يجب ألا يكون من العاملين في أي من القاطعين الحكومي أو الخاص.

ألا يكون قد سبق له الاستفادة من دعم صعوبة البحث عن عمل.

ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي من مراكز التدريب والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

عدم إقامة المتقدم في أي من دور الرعاية الصحية بالمملكة.

يشترط عدم امتلاك التقدم لأي نشاط تجاري أو زراعي.

ضرورة عدم حصول المتقدم دخل ثابت يعادل قيمة إعانة صندوق الموارد والتنمية البشرية.

كيف أسجل في طاقات اعانة البحث عن عمل؟

أصبح بإمكان الكثير من المواطنين الذين تتوافق معهم شروط الحصول على اعانة البحث عن عمل في المملكة العربية السعودية التسجيل عن طريق موقع المنصة الوطنية طاقات، فما على المواطن سوى اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع طاقات الإلكتروني.

بعد يقوم يتم اختيار أيقونة “ باحث عن عمل “.

“. ثم يقوم بالنقر على زر “ مستخدم جديد “، ومن ثم يقوم المواطن بتحديد الهوية الخاصة به (سعودي).

“، ومن ثم يقوم المواطن بتحديد الهوية الخاصة به (سعودي). بعد ذل يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة وهي (رقم الهوية الوطنية – تاريخ ميلاد المتقدم – اسم المتقدم – البريد الإلكتروني – كلمة المرور -تأكيد كلمة المرور – رقم الهاتف الجوال – رمز التحقق المرئي).

الإطلاع على الشروط والأحكام ومن ثم يتم النقر على زر “ الموافقة “.

“. بعد ذلك يتم الضغط على زر “ التالي “.

“. سيتم إرسال رسالة إلى رقم الهاتف الجوال المسجل سابقاً، يقوم المتقدم بكتابته بشكل سليم.

ثم يقوم بالضغط على زر “إرسال“، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من خطوات التسجيل في اعانة برنامج حافز صعوبة البحث عن عمل.

ماهي حالات وقف صرف الإعانة؟

تتلخص الحلات التي يتم وقف صرف الإعانة عن المستفيدين في النقاط التالية:

إذا انتهت مدة صرف الإعانة المخصصة له وهي 15 شهر.

في حالة وفاة المستفيد.

إذا حصل المستفيد على راتب ثابت يعادل القيمة المالية التي يحصل عليها من صندوق الموارد والتنمية البشرية.

في حالة غياب المستفيد عن حضور أي من الدورات التدريبية المخصصة له.

في حالة عدم استيفاء كافة الشروط السابق ذكرها.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على شروط الاستحقاق وطريق التقديم الإلكترونية عبر المنصة الوطنية طاقات، كما تعرفنا على أهداف صندوق الموارد والتنمية البشرية من إنشاء الإعانة، وعلاوة على ذلك فقد وضحنا حالات وقف صرف الدعم عن المستفيد.