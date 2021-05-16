البرازيل تسجل أكثر من 67 ألف إصابة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 67.009، ليبلغ العدد الإجمالى مستوى نحو 15.6 مليون حالة.
ويأتى ذلك بعد أن سجلت البرازيل يوم 12 مايو 76.692 إصابة جديدة، وفى 13 مايو 74.592، وفى 14 مايو 85.536.
وذكرت الوزارة أنها رصدت 2.087 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 434.715 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.
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