رابط حجز تذاكر مباراة النصر والرائد الوسائل السعودية

يبحث الكثيرون عن كيفية حجز تذاكر مباراة النصر والرائد المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021، في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن مباريات الدوري السعودي، وتبداء أسعار التذاكر من 50 ريال سعودي وحتي 5.000 ريال، ونقدم لكم من خلال هذا الموضوع أسعار التذاكر بالتفصيل وموقع شراءها عبر الإنترنت.

تذاكر النصر والرائد

طرحت شركة الوسائل السعودية تذاكر مباراة النصر والرائد علي موقع تذاكر السعودية المقرر إقامتها علي ملعب جامعة الملك سعود “مرسول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات منافسات مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الرياضة السعودية.

مع التنظيم الجماهيري والمحافظة علي سلامتهم، وفقا للنسبة المحددة بسعة 40 في المئة من مساحة الملعب، مع شرط الدخول من خلال تطبيق توكلنا، وإثبات حالة معافي أو محصن.

حجز تذاكر مباراة النصر والرائد

وتم تقسيم أسعار التذاكر إلي 12 فئة وهي (لاونج الأعضاء، الـVIP، الصالة البلاتينية، الأجنحة التنفيذية، يسار ووسط المدرجات) وفقا لزاوية الرؤية، وقد تم طرح حجز تذاكر مباراة الهلال والاهلي، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية التي يوجد بها العديد من الخيارات والمزايا، مع إتاحة الشراء بفئات مختلفة وجديدة مع منح خيارات أكثر لمختلف الجماهير، وجاءت الشروط كالتالي :

لا يحق لمشتري التذكرة أسترداد قيمتها أو جزء منها، مع تحمل مسؤولية أختيار الفئة.

يشترط أن تكون حالة حامل التذكرة محصن وفقا لتطبيق توكلنا عند بوابة الدخول.

وفقا للإجراءات الاحترازية فيمنع دخول الطعام للمعلب.

للسلامة يجب الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والعمل علي عدم استخدام المقاعد الغير مخصصة للجلوس.

مع الالتزام بلبس الكمامة.

ونظرا للإجراءات الاحترازية يمكن تغيير المقعد بمقعد أخر نفس الفئة أو فئة أخري بنفس المبلغ أو أكثر منه.

من لم يلتزم بالتعليمات سوف يتعرض للمخالفة وفقا للقوانين المنصوص عليها.

ويمكن حجز التذاكر من خلال الدخول علي موقع تذاكر السعودية (ticketmx.com).

ويتواجد نادي الرائد في المركز العاشر بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، أما النصر فهو في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.