رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل عبر حافز طاقات taqat و شروط التقديم

التسجيل في إعانة البحث عن عمل،وافق مجلس الوزراء السعودي عن تنظيم إعانة البحث عن عمل وهو مبلغ مالي يتم صرفه شهريا للمستحقين والمستوفين للشروط التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ولمدة 15 شهراً حيث سيكون هذا التنظيم دخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما، سنوافيكم أعزائنا في هذا المقال تفاصيل إعانة البحث عن عمل وطريقة التقديم عليها وشروط التقديم ورابط التسجيل في حافز طاقات .

التسجيل في إعانة البحث عن عمل

بعد الإعلان عن إعانة البحث عن عمل في السعودية ازدادت عمليات البحث حول طريقة التسجيل و الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين ،حيث ذكرت مصادر أن إعانة البحث عن عمل ستكون متوفرة عبر برنامج حافز طاقات والذي يهدف إلى تقديم الدعم المادي للمواطنين الذين يبحثون عن العمل كما تهدف إلى تحفيز الباحثين عن العمل على الدخول إلى سوق العمل بحرف جديدة أو إنشاء العمل الخاص به .

وفق النظام الجديد الذي تم تعديله ليلائم المرحلة التالية ولتحقيق رؤية 2030 فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية آلية صرف إعانة البحث عن عمل لتكون كالتالي :

الأربعة أشهر الأولى تكون قيمة الإعانة 2000 ريال شهريا .

الأربعة أشهر الثانية تكون قيمة الإعانة 1500 ريال شهرياً.

الأربعة أشهر الثالثة تكون قيمة الإعانة 1000 ريال شهرياً .

الثلاثة أشهر الأخير تكون قيمة الإعانة 750 ريال شهرياً .

شروط التقديم على إعانة البحث عن عمل

حددت وزارة الموارد البشرية الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على إعانة البحث عن عمل والتي جاءت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة .

قادر على العمل وجاد في البحث عن عمل .

أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 40 عام .

أن لا يكون المتقدم موظف في إحدى وزارة القطاع العام أو شركات القطاع الخاص ولا يملك سجل تجاري أو معاش تقاعد أو معاش من الضمان .

أن لا يكون طالب أو متدرب .

أن لا يكون قد حصل على إعانة البحث عن عمل في السابق .

رابط التسجيل في حافز طاقات للتسجيل في إعانة البحث عن عمل

الآن بإمكان الراغبين التسجيل في إعانة البحث عن عمل عبر منصة طاقات وذلك من خلال الرابط التالي .