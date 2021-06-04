رابط حجز تذاكر مباراة السعودية واليمن Ticket

تم طرح تذاكر مباراة السعودية واليمن، عبر موقع تذاكر السعودية، ومن المقرر أن تقام غدًا السبت وذلك ضمن تصفيات قارة أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكذلك المؤهلة لنهائيات الكأس الأسيوية 2023، حيث تعتبر تلك الجولة هي السابعة من التصفيات، حيث يتزعم منتخب السعودية صدارة المجموعة الرابعة من تلك التصفيات، حيث وصل رصيده إلى 11 نقطة كان قد جمعها من خمس مباريات، يليه منتخب أوزبكستان بعدد تسع نقاط.

تذاكر مباراة السعودية واليمن

وقد كشف الاتحاد السعودي عن أماكن حجز تذاكر المباراة، وكذلك الشروط المتبعة لحضور الجماهير، وذلك بسبب ظروف الفيروس المستجد، حيث تم تحديد أسعار تلك المباراة، وهي كالتالي 30، 50، 76، 500، 1000 ريال سعودي.

شروط حضور المباراة

كما تم وضع شروط على من سيحضر تلك المباراة وهم الأشخاص الذين تم تحصينهم ضد الوباء المستجد، حيث جاءت تلك الفئات كالتالي:

الشخص المحصن: وهو من قام بالحصول على جرعتين من اللقاح.

الشخص المحصن جرعة أولى: وهو الشخص الذي حصل على جرعة واحدة من اللقاح.

الشخص المحصن المعافي: وهو الشخص الذي أصيب بالفيروس، وتعافي منه، حيث يشترط أن يكون قد مر على تعافيه 6 شهور.

يصرح للجماهير باصطحاب الأطعمة معهم، كما يشترط لبس الكمامات داخل الملعب.

يمنع نهائيًا من دخول الملعب لحضور المباراة، الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات.

ويمكن شراء التذاكر من خلال موقع تذاكر السعودية الرسمي.

موعد مباراة السعودية واليمن

أما عن ملعب المباراة، وكذلك توقيتها، فإنها سوف تقام على ملعب مرسوم بارك بالرياض، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة، هذا وقد تحدث مدرب المنتخب السعودي المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة في الرابعة والنصف عصرًا عن ظروف المباراة التي سوف تقام غدًا، ومدي جاهزية الفريق واستعداداته للمباراة.

من ناحية أخري فقد قام المنتخب السعودي بإجراء التدريبات المغلقة أما وسائل الإعلام، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين، كان قد انتهي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين هدفين لكل فريق، وذلك منذ سبتمبر من العام 2019.