محدث نظام نور التسجيل في خدمة النقل المدرسي بالمملكة 1442 وزارة التعليم

رابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي تم الاعلان من قبل شركات النقل بالمملكة الغربي السعودية عن فتح باب تلقي طلبات حجوزات النقل المدرسي لكافة الطلاب والطالبات لنقلهم من المنزل إلى المدرسة، ويمكن التسجيل من خلال الطريقة الالكترونية عبر موقع نور التعليمي، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن إلغاء التعليم الاليكتروني وفرض نظام الثلاث فصول الدراسية، مما سيجعل الطلاب مضطرين للذهاب إلى المدرسة على مدار العام.

استلام طلبات التسجيل من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

من الجدير ذكره أنه تم تعليق الدراسة في المدارس لمدة عامين كاملين بسبب تفشي وباء كورونا في كل بلدان العالم وحل محل المدرسة التعليم عن بعد، وكل ذلك كان من البرامج الاحترازية التي أقرتها الوزارة من أجل حماية الطلاب والمعلمين من انتشار وتفشي الوباء بينهم، وخلال تلك الفترة توقف خدمات النقل المدرسي بسبب عدم ذهاب الطلاب الى المدرسة، ولكن بعد العودة للمدارس في العام الدراسي الجديد عادت خدمات النقل المدرسي مرة أخرى ولكن مع العديد من الضوابط الاحترازية والشروط التي أقرتها الوزارة، وبالفعل تم البدء في فتح باب التسجيل في الخدمة.

كيفية الاشتراك في النقل المدرسي

من خلال موقع وزارة التعليم الان يمكنكم تسجيل اسماء،ابنائكم في خدمات النقل المدرسي ، واليكم طريقة التسجيل:

الدخول على رابط الوزارة.

ومنها قم بتسجيل الدخول على نفس،الرابط.

سيفتح معك الموقع، ستجد على الجانب من القائمة صورة سيارة نقل مدرسية، قم بالضغط عليها.

اختر ايقونة النقل.

أملأ استمارة البيانات وكافة الحقول المطلوبة.

أدخل رقم هاتفك الجوال.

سيتم إرسال رسالة بها رمز تحقق إلى هاتفك، عليك إدخالها في مكانها المناسب.

حدد طريقة الدفع المناسبة لك.

اضغط على ايقونة موافق على كافة الشروط، بقد قرائتها جيدًا.

ومنها سيرسل الطلب إلى الشركة وسيتم فحصه من قبل الشركة.

تحديث اليوم الخامس من يونيو للعام الجاري عام 2021، حيث تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين في انحاء المملكة العربية السعودية نحو التعرف عل تسجيلات مراحل النقل في موقع نظام نور الإلكتروني، والتي يمكن للجميع التسجيل فيها الان عبر الموقع الرسمي، ويعد موقع نظام نور هو احد أهم المواقع التي تقدم الخدمات التعليمية للمواطنين في المملكة.