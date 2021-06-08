موعد عيد الاضحى 2021 بالهجري..  تفاصيل متعلقة بموعد عيد الأضحى المبارك 1442 هـ

موعد عيد الأضحى 2021 بالهجري، يتشوق المسلمون حول العالم للتعرف على موعد عيد الأضحى 2021 بالهجري طبقًا للبحوث المصرية سواء الفلكية أو الجيوفيزيقية، وقد أشارت أنه سيتم تحديده في ضوء موعد غرة شهر ذي الحجة، والذي سيوافق الثلاثاء 20 من شهر يوليو لعام 2021، فمن الشائع جدًا والمعروف أن عيد الأضحي يكون يوم 10 من شهر ذو الحجة من كل سنة هجرية، أما بالنسبة لوقفة عيد الأضحى فستكون في يوم وقفة عرفات.

موعد عيد الأضحى 2021 بالهجري

والآن سنتعرف على بعض التفاصيل الخاصة موعد عيد الأضحى 2021 بالهجري، حيث كشف مصدر في البحوث الفلكية أنه يحدد تبعًا لتحديد موعد أول أيام ذو الحجة للعام الحالي 1442، وبذلك فإن عيد الأضحى سيكون في يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو المقبل، وبالتالي وقفة العيد ستكون في يوم الاثنين 19 من شهر يوليو 2021، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى ستكون 20 من شهر يوليو والذي سيوافق يوم الثلاثاء، ولكي نتأكد بشكل أكثر صحة، سننتظر موعد رؤية الهلال الخاص بشهر ذو الحجة والتي ستكون في يوم 29 من شهر ذو القعدة 1422 بالشهر الهجري.

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وبعدما تعرفنا على موعد عيد الأضحى 2021 بالهجري، وجب الإشارة إلى أنه لم يتبقى سوى 43 شهر ، و9 ساعات بدءًا من الآن، وبالتأكيد هناك أجازات للعيد والتس ستكون بداية من أول يوم العيد من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة والذي يعد رابع يوم العيد، أعاده اللع علينا وعليم باليمن والبركات، كما ان عيد الأضحى من الاهياد المشرعة من الله سبحانه وتعالى، حيث يأتي بعد أداء فريضة الحج.