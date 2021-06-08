موعد عيد الاضحى 1442.. متى اول ايام عيد الاضحى المبارك 2021-1442

موعد عيد الاضحى 1442 نقف اليوم على أعتاب أيام مباركة من خير الأيام التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو العيد الثاني للمسلمين في هذا العام، واليوم نتعرف على موعد عيد الاضحى 1442، والذي أصبح لا يفصلنا عنه سوى أيام وأسابيع قليلة، متمنين من الله عز وجل أن يبلغنا اياه بكل سرور وبصحة وسلامة للجميع، في العالم العربي والاسلامي، وفي جميع أقطار الكرة الأرضية، تابعوا معنا لمعرفة التوقيت بالتحديد وجميع التفاصيل اللازمة عنه.

موعد عيد الاضحى 1442

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية هذا العام عن موعد عيد الاضحى 1442 والذي جاء بالموافقة والمزامنة مع اعلان هيئة استطلاع الهلال الاسلامية في الوطن العربي، وقد قاموا بتحديد يوم الثلاثاء الموافق العشرون من شهر يوليو لعام 2021م هو اول ايام عيد الأضحى المبارك، والذي يمتد لأربع أيام منذ تاريخه، وبهذا يكون موعد وقفة عرفات لهذا العام هو يوم الأثنين الموافق التاسع عشر من شهر يوليو للعام الميلادي 2021، حيث يقوم المسلمين ممن هم غير مؤديين لفريضة الحج هذا العام بصيام يوم عرفة، ايماناً واحتساباً لوجه الله الكريم، أما عن حجاج بيت الله تعالى فإنهم يؤدون المشعر الأهم من مشاعر فريضة الحج وهو الوقوف على جبل عرفات، وتقضية اليوم من لحظة الشروق وحتى الغروب في هذا المشعر المبارك، داعين الله عز وجل ومخلصين له في الدعاء.

موعد عيد الاضحى المبارك 1442-2021

يتم كل عام معرفة موعد عيد الاضحى 1442 من خلال استطلاع هلال شهر ذو الحجة المبارك من العام الهجري، والذي يتم يوم التاسع والعشرون من شهر ذي القعدة، حتى يتعرف علماء الفلك والمسلمين على امكانية رؤية الهلال وبداية شهر ذي الحجة من عدمه، فاذا تعتذرت رؤية الهلال في هذا اليوم يعتبر اليوم التالي هو المتمم لشهر ذي القعدة، وهذا مايسير عليه المسلمين في جميع انحاء العالم والذي يكون أهم من التوقعات الفلكية التي تذكر طوال العام.