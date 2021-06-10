كشف نقاط الفصل الثاني 2021 عبر الدخول الى فضاء اولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

نتائج كشف نقاط الفصل الثاني2021 على موقع الأولياء، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتحها موقع فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على نتائج ومعدلات الفصل الثاني 2021 لطور المتوسط، لذلك ننشر لكم رابط موقع فضاء الأولياء ثروة، لسحب كشف نقاط التلاميذ المتمدرس، كما سنتعرف معكم إلى كيفية التسجيل في موقع أولياء التلاميذ، والاطلاع على نتائج وعلامات التلاميذ وسحب كشوف النقاط الفصل الثاني 2021 من موقع فضاء أولياء التلاميذ.

كشف نقاط الفصل الثاني 2021

لاستخراج نتائج الفصل الثاني وسحب كشوف النقاط من موقع فضاء أولياء التلاميذ، لابد على أولياء التلاميذ التسجيل في موقع ثروة من خلال الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية ومن ثم تسجيل الدخول وإدخال كلمة المرور، ومن النقر على المربع ليتعرف الموقع أنك ليست روبرت، ومن ثم النقر على كشف النقاط، واختيار الفصل الدراسي الثاني، وبعد ذلك ستظهر النقاط ويمكنك سحبها أو طباعتها.

موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 للإطلاع على النتائج

نبارك لجميع التلاميذ انتهاء الفصل الثاني ويمكنهم الآن الولوج الى موقع فضاء أولياء التلاميذ مباشرة، والاستعلام عن نتائج ومعدلات الفصل الثاني بعد أن انتهى الأساتذة من تصحيح اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2021.

نتائج وكشوف الفصل الثاني 2021 tharwa.education.gov.dz

شارف الفصل الدراسي الثاني 2021 في الجزائر على الانتهاء حيث بدأت تظهر النتائج لجميع المراحل الدراسية فقد انتهى طلاب السنة الأولى السنة الثانية متوسط من اختباراتهم وبدأ الأولياء من سحب كشف النقاط، كما أعلنت الوزارة أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن نتائج الخامس الابتدائي شهادة التعليم الابتدائي 2021 (السانكيام) cinq عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كما سيتم أيضا خلال الشهر المقبل الخامس من يوليو 2021 الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 عبر موقع .bem.onec.dz وذلك حسب رقم التسجيل.