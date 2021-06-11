جامعة أم القرى بوابة القبول الموحد 1442-1443 طريقة التسجيل والشروط الجديدة

جامعة أم القرى بوابة القبول الموحد بالإضافة إلى طريقة التسجيل بجامعة أم القرى حيث يتساءل الكثير من الطلاب اليوم عن تفاصيل التسجيل، وفي حال أن ظهرت نتيجة التحصيلي أم لا لابد من معرفة طريقة التسجيل وأيضًا أهم الشروط التي لابد من توافرها بك، وفي حال أن كُنت تبحث عن جامعة أم اقرى الخدمات الإلكترونية يُمكنك اعتماد التقرير التالي حيث نتعرف على أهم التفاصيل، يتبع…

جامعة أم القرى بوابة القبول الموحد

يبدأ التسجيل اليوم ويستمر حتى يوم الأربعاء، ويُمكنك التسجيل بسهولة عبر تطبيق الخطوات الآتية، ومشاهدة الفيديو التوضيحي الآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة أم القرى عبر الرابط هنا جامعة ام القرى القبول الموحد.

اختيار بوابة القبول الموحد، ومن ثم الضغط على مرحلة البكالوريوس.

إضافة البيانات الشخصية بدقة، ومن ثم المُتابعة في إضافة البيانات.

الضغط على حقل تسجيل الطالب بعد مراجعة كافة المعلومات.

ويُمكنك عبر الفيديو التالي معرفة الطريقة الصحيحة للتسجيل في جامعة أم القرى وإضافة الرغبات.

شروط القبول في جامعة أم القرى

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الطالب حتى يُمكنه الدراسة في جامعة أم القرى، وطبقًا للموقع الرسمي تتمثل أهم الشروط فيما يلي:

الحصول على شهادة ثانوية أو ما يُعادلها في البلاد الأخرى.

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو على الأقل من أم سعودية علمًا بأنه تسجيل جامعة ام القرى لغير السعوديين يكون عبر المنح فقط.

إلا تمر على فترة تخرج الطالب من المرحلة الثانوية إلا سنتين حد أقصى وأكثر من ذلك لا يستطيع التسجيل في الجامعة.

اجتياز اختبار الشخصية علمًا بأنه أي طالب يُفصل من جامعة أخرى لا يُقبل في جامعة أم القرى.

وفي حال التقديم لابد من توفر بطاقة إثبات هوية وأيضًا شهادة الثانوية العامة مع صورة نتيجة اختبار القدرات التحصيلية وأيضًا القدرات العامة بجانب كشف درجات الطالب؛ لذا لا يُمكنك التقديم قبل ظهور نتائج التحصيلي، والجدير بالذكر أن جامعة أم القرى تحتوي على باقة من الكليات المميزة التي تجعلها هدف للكثير من الطلاب للبحث عن جامعة أم القرى بوابة القبول الموحد 1442-1443.