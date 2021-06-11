موقع فضاء أولياء التلاميذ طريقة كشف نقاط الفصل الثاني 2021 tharwa.educathion.gov.dz

يبحث مئات الآف من الطلاب الذين انتهوا من أمتحانات السانكينام، عن رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج النتائج والدرجات، فالموقع هو المنصة الإلكترونية الحكومية الرسمية التي سيتم الإطلاع على كشف النقاط من خلالها، لذا فالبحث عن رابط الموقع لتسجيل الدخول وكشف النقاط أصبح الآن من أهم موضوعات البحث من قبل أولياء التلاميذ، الذين يترقبون موعد إعلان النتيجة والذي حددته الوزارة في أل 20 من شهر جوان الحالي في عموم ولايات الجزائر، لذا سنشرح لكم طريقة الاستعلام عن كشف النقاط للتلاميذ وألية التسجيل بالموقع، كي يسهل على التلاميذ وأولياء أمورهم معرفة النتيجة والاطمئنان عليها بطريقة سهلة وبسيطة.

موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن بدأ إعلان النتائج، فور الانتهاء من عملية التصحيح التي تتم الآن على مدار الساعة من خلال 62 مركز تصحيح منتشر في عموم الولايات الجزائرية، ودعت أولياء الأمور إلي معرفة النتائج إلكترونياً للحفاظ عليهم من وباء كوفيد 19 المنتشر، وقالت أن الحكومة الجزائرية عملت كافة الإجراءات التي من شأنها أن يستطيع التلميذ أو لي أمرة معرفة النتيجة بسهولة، بعد إجراء تحسينات كبيرة على الموقع لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقع دخولها على الرابط فور رفع الدرجات.

الولوج إلي رابط tharwa.education.gov.dz. الدخول إلي مربع كشف النقاط. تحديد المرحلة المراد الاستعلام عنها “أبتدائي، متوسط، ثانوي”. تسجيل البيانات المطلوبة ” الاسم، رقم التسجيل، الرقم السري”. أضغط على أستظهار النتيجة سوف يظهر كشف النقاط للتلميذ. أضغط على سحب كشف النقاط لكي يتم طباعته.

طريقة كشف نقاط التلاميذ عبر موقع فضاء التلاميذوزارة التربية الوطنية الجزائرية

تسعى وزارة التربية الوطنية في الجزائر إلي التحول الرقمي في كل مراحل التعليم، بداية من تسجيل الطلاب الجدد، ومروراً بأداء الامتحانات إلكترونياً، وأخيراً الاستعلام واستخراج النتائج، من أجل التيسير على التلاميذ والطلاب في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم، والوزارة قامت بإجراءات كبيرة في هذا المجال، وأنشأت المواقع الإلكترونية التي تمكنها من تقديم كافة الخدمات إلكترونياً.

الولوج إلي رابط فضاء التلاميذ الرسمي.

الدخول إلي تسجيل جديد.

ملء ألاستمارة الإلكترونية الموجودة.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة والحرص على أن تكون دقيقة وصحيحة.

كتابة بيانات ولي الأمر ثم أضغط على أيقونة ألأبناء المتمدرسين.

أضغط على تسجيل جديد ثم أدخل معلومات ألابن.

قم بطباعة الاستمارة وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكترونية بنجاح.

طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ