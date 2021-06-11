تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا اليوم مجانا.. قنوات نايل سات والأقمار

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا اليوم على نايل سات مجانا والأقمار ، هو ما يبحث عنه محبي وعشاق الفريقين ومتابعي كرة القدم الأوروبية في كل مكان، حيث يحتضن ملعب الأوليمبيكو مباراة الافتتاح لبطولة أمم أوروبا يورو 2020 بين منتخبي إيطاليا وتركيا، ونختص في هذا المقال التعريف بجميع تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا اليوم على نايل سات مجانا في كأس أمم أوروبا، بالإضافة إلى القنوات المشفرة التي تذيع مباراة إيطاليا وتركيا اليوم في يورو أوروبا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا اليوم ، تنطلق مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأوروبية اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والمغرب وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات، ونتعرف معكم الآن على تردد القنوات المجانية التي تنقل مباراة إيطاليا وتركيا اليوم مجانا في أمم أوروبا 2021.

هل قناة ليبيا تنقل مباراة إيطاليا وتركيا مجانا

من المتوقع أن تكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا اليوم على نايل سات مجانا قناة ليبيا الرياضية، وانتشرت الكثير من التساؤلات حول هل قناة ليبيا تنقل مباراة إيطاليا وتركيا على نايل سات مجانا، ولكن دعونا نرفق أدناه تردد قناة ليبيا الرياضية 2021 لعلها ستنقل مباراة إيطاليا وتركيا مجانا نايل سات.

تردد قناة تنقل مباراة إيطاليا وتركيا على النايل سات

ونتعرف أيضاً على قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا اليوم عبر الأقمار كالتالي:

Turksat 42°E – 11096 H 30000 نايل سات 7°E-11637 H 30000

ANT 1 HD Greece نايل سات 3°E-12702 H 13960 نايل سات 3°E-12738 H 15055 BISS : 11 11 11 33 11 11 11 33

1 تلفزيون جورجيا AzerSpace 46°E – 11095 H 30000 نايل سات 36°E-11212 H 14400 BISS : 00 20 05 00 00 19 56 00

تلفزيون عام اذربيجان AzerSpace 46°E – 11175 H 27500 BISS: 9 12 34 56 C 65 43 21 C 9 Hotbird 13°E – 11296 H 27500 BISS : 12 12 12 36 12 12 12 36

تلفزيون الرياضة في اذربيجان AzerSpace 46°E – 11175 H 27500 BISS : 10 01 10 21 10 01 70 81

RTSH HD البانيا نايل سات 16°E-12640 H 10835

RTK 1 HD كوسوفو نايل سات 16°E-10762 H 30000

بي بي سي واحد اتش دي المملكة المتحدة استرا 28°E-10847 V 23000

اي اس بي ان الولايات المتحدة الامريكية تلستار 15°W-12609 H 7552