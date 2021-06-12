شروط قرض إمكان بنك الراجحي وطريقة طلب التمويل والتسجيل

شروط قرض إمكان بنك الراجحي واحدة من الأمور التي اهتم بها العملاء، بعد الإعلان عن أنظمة تمويل شركة إمكان الجديدة، وطريقة الاستفادة منها والتسجيل في تطبيقها للتقديم على طلب التمويل الشخصي بكل سهولة، هذا مع توفر خدمة رقم امكان للتواصل والاستفسار عن التفاصيل والأحكام، وقيمة القسط الشهري للسداد عبر حاسبة تقديرية، في أحد البرامج الأسهل والأسرع كما وصفتها الشركة بالمقارنة بنظيراتها، كنتيجة للاعتماد على حلول رقمية حديثة في إنهاء الطلبات.

شركة إمكان الراجحي

تعد شركة إمكان احدى الشركات المملوكة إلى مصرف الراجحي، ومنها يتم تقديم برامج تمويل فورية وخيارات متنوعة للعملاء، حتى يتم تلبية الحاجة وقصاءها في أسرع وقت، وذلك مثل تمويل السيارات الراجحي، ترميم العقارات، التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، إصدار بطاقات الائتمان، شراء وتقسيط المنتجات، وهي شركة جديدة لمن تكمل عامها الثاني بعد، وقد لقت برامجها استحسان وقبول، لأنها تعتمد على حلول تمويلية مبتكرة، تسهم في تلبية حاجة الأفراد بشكل سريع.

شروط قرض إمكان بنك الراجحي

وضعت شركة إمكان الراجحي بعض القوانين والقواعد العامة التي قد نتعرف عليها تحت اسم شروط قرض إمكان بنك الراجحي وهو من الأمور الهامة التي ينبغي التعرف عليها.

يجب أن يكون المتقدم للتمويل عبر إمكان الراجحي سعودي الجنسية.

يكون موظف حكومي أو في القطاعات العامة، أو لدى القطاع الخاص.

الحد الأدنى لراتب الموظف 2000 ريال، والمتقاعد 1900 ريال.

نسبة الخصم 45 % من الراتب، وإذا تخطى الدخل 25 ألف ريال سنوي تكون النسبة 50 %.

لا يشترط وجود ضامن أو كفيل للمقترض.

التمويل الإضافي يبدأ من 5 آلاف ريال.

وجود حساب لدى مصرف الراجحي وإحضار سجل ائتماني جديد.

السن لا يقل عن 20 عام، ولا يزيد عن 60، وللمتقاعد لا يتخطى 70 عام.

مدة خدمة العميل محول الراتب لبنك الراجحي إلى 30 يوم.

طريقة التقديم على قرض إمكان

طريقة تقدم طلب تمويل شركة إمكان الراجحي مكن خلال الدخول على موقع الشركة أو حسابها في موقع التواصل تويتر، وتحميل تطبيق إمكان، ثم التسجيل في إمكان وتعبئة المعلومات الشخصية ورفع المستندات المطلوبة لإنشاء الحساب، أو عن طريق الاتصال على رقم شركة إمكان الموحد وهو 920011038، ثم استكمل تنفيذ التعليمات.

حاسبة تمويل إمكان

بعد اختيار نظام التمويل من بين الميسر أو الإضافي، وتحديد قيمة مبلغ التمويل، والفترة الزمنية، يتم اختيار حساب قيمة التمويل، بعدها سيظهر مقدار القسط المطلوب شهرياً للسداد والتكاليف.