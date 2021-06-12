cinq.onec.dz اطلاع رابط نتائج التعليم الابتدائي السانكيام بالجزائر2021 وزارة التربية الوطنية برقم التسجيل

رابط نتائج التعليم الابتدائي السانكيام بالجزائر 2021 بشكل رسمي فقد بدأت الامتحانات الخاصة بالتعليم الابتدائي والخاص بنهاية العام الدراسي بالجزائر خلال الأيام الماضية، وقد تم اجراء هذه الامتحانات في جميع الولايات المختلفة بالجزائر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية الطلاب وسلامتهم من العدوى بفيروس كورونا، وبالتزامن مع بداية الامتحانات لشهادة السانكيام فنجد ان عمليات البحث بدأت في الازدياد بشكل ملحوظ في هذا التوقيت للتعرف على الموعد الرسمي الذي يتم فيه طرح نتائج التعليم الابتدائي في جميع الولايات المختلفة بالجزائر والذي تم تحديده من قبل وزارة التربية الوطنية، لذلك هناك من خلال هذه السطور بعرض كافة التفاصيل المتعلقة بموعد طرح نتائج التعليم الابتدائي السانكيام في الجزائر خلال الفترة المقبلة.

نتائج التعليم الابتدائي في الجزائر 2021

حددت وزارة التربية الوطنية بالجزائر خلال الساعات الماضية الخطة الزمنية الخاصة بنهاية العام الدراسي الجاري، والتي جاء من بينها موعد طرح نتائج التعليم الابتدائي السانكيام في جميع ولايات الجزائر المختلفة، حيث يتم طرح النتائج رسميا يوم 20 من يونيو الجاري، على ان يتم اجراء عملية التصحيح في مراكز التصحيح والتي يكون عددها 62 في جميع الولايات المختلفة بالجزائر على ان يتم طرح النتائج فور الانتهاء من رصد درجات الطلاب.

رابط نتائج التعليم الابتدائي السانكيام بالجزائر 2021

نتائج التعليم الابتدائي السانكيام حيث يمكن لطلاب التعليم الابتدائي في جميع الولايات في الجزائر التعرف على النتائج الخاصة بهم فور الاعلان عنها من خلال الآتي:

للدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

كشف الدرجات الخاصة بالطلاب.

إدخال رقم التسجيل.

ثم الضغط على استعلام.

طريقة التعرف على نتائج امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي السانكيام

تم إضافة رابط نتائج التعليم الابتدائي 2021 عبر موقع وزارة التربية الوطنية بالجزائر عبر cinq.onec.dz لكشف نقاط الفصل الثاني للتعليم الابتدائي حيث حددت وزارة التربية الوطنية موعد معين لاستخراج نتائج الابتدائي لعام 2021.