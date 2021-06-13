كشف نقاط الفصل الثاني 2021 متوسط موقع فضاء الأولياء لاستخراج النتائج tharwa.education.gov.dz

كشف نقاط الفصل الثاني 2021 متوسط موقع فضاء الأولياء ، انتهي الفصل الدراسي الثاني الآن في دولة الجزائر العربية وبدأ جميع الطلاب والطالبات بالبحث عن نتائج اختبارات هذا الترم وكذلك أولياء الأمور، وبالفعل قد بدأت نتائج 2020 / 2021 م بالظهور في مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية ويمكن للجميع من الطلاب في مختلف مراحل التعليم المذكورة الحصول على نتائجهم من خلال الدخول على موقع ثروة الإلكتروني الخاص بفضاء أولياء الأمور ويرجى العلم أن يجب تحميل الموقع مرة أخرى إذا تعطل عند الاستعلام عن النتيجة.موقع كشف النقاط الفصل الثاني لاستخراج النتائج 2021
أوشكت العديد من المراحل التعليمية في دولة الجزائر العربية على الانتهاء من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني وبالفعل انتهى البعض من هذه المراحل من هذه الاختبارات وبدأت نتائج من انتهوا بالظهور على موقع ثروة الإلكتروني الخاص بفضاء أولياء الأمور الذي أتاحته وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر، والجدير بالذكر أن المراحل التعليمية التي انتهت من دراشة الفصل الثاني هم الصف الأول والصف الثاني من المرحلة المتوسطة وتم الإعلان عن نتائجهم وبدأ أولياء الأمور بسحب النقاط الخاصة بهم، كما من المقرر له أنه خلال الأيام القليلة الماضية سيتم الإعلان على نتائج الصف الخامس وباقي النتائج الأخرى.خطوات كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021 متوسط موقع فضاء أولياء التلاميذ
من أجل أن تتمكن من الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني وتتعرف على كشف نقاط التلاميذ في دولة الجزائر العربية يجب أولًا أن يقوم ولي الأمر بالمرور بالعديد من الخطوات وهي عبارة عن:
- دخول ولي الأمر في البداية على موقع وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر العربية.
- ومن ثم يقوم ولي الأمر بالدخول على موقع ثروة الإلكتروني.
- البدء في عملية تسجيل الدخول في الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- أو التسجيل من جديد وملء كافة البيانات إن كنت من المستخدمين الجدد.
- سيظهر لك مربع قم بالضغط عليه حتى يتأكد الموقع أنك إنسان ولست روبوت.
- الآن قم بالضغط على خانة كشف النقاط واختار الفصل الثاني الدراسي.
- ستبدأ النقاط بالظهور أمامك يمكنك سحبها أو طباعتها.
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كشف نقاط الفصل الثاني 2021 متوسط موقع فضاء الأولياء ، انتهي الفصل الدراسي الثاني الآن في دولة الجزائر العربية وبدأ جميع الطلاب والطالبات بالبحث عن نتائج اختبارات هذا الترم وكذلك أولياء الأمور، وبالفعل قد بدأت نتائج 2020 / 2021 م بالظهور في مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية ويمكن للجميع من الطلاب في مختلف مراحل التعليم المذكورة الحصول على نتائجهم من خلال الدخول على موقع ثروة الإلكتروني الخاص بفضاء أولياء الأمور ويرجى العلم أن يجب تحميل الموقع مرة أخرى إذا تعطل عند الاستعلام عن النتيجة.موقع كشف النقاط الفصل الثاني لاستخراج النتائج 2021
أوشكت العديد من المراحل التعليمية في دولة الجزائر العربية على الانتهاء من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني وبالفعل انتهى البعض من هذه المراحل من هذه الاختبارات وبدأت نتائج من انتهوا بالظهور على موقع ثروة الإلكتروني الخاص بفضاء أولياء الأمور الذي أتاحته وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر، والجدير بالذكر أن المراحل التعليمية التي انتهت من دراشة الفصل الثاني هم الصف الأول والصف الثاني من المرحلة المتوسطة وتم الإعلان عن نتائجهم وبدأ أولياء الأمور بسحب النقاط الخاصة بهم، كما من المقرر له أنه خلال الأيام القليلة الماضية سيتم الإعلان على نتائج الصف الخامس وباقي النتائج الأخرى.خطوات كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021 متوسط موقع فضاء أولياء التلاميذ
من أجل أن تتمكن من الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني وتتعرف على كشف نقاط التلاميذ في دولة الجزائر العربية يجب أولًا أن يقوم ولي الأمر بالمرور بالعديد من الخطوات وهي عبارة عن:
- دخول ولي الأمر في البداية على موقع وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر العربية.
- ومن ثم يقوم ولي الأمر بالدخول على موقع ثروة الإلكتروني.
- البدء في عملية تسجيل الدخول في الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- أو التسجيل من جديد وملء كافة البيانات إن كنت من المستخدمين الجدد.
- سيظهر لك مربع قم بالضغط عليه حتى يتأكد الموقع أنك إنسان ولست روبوت.
- الآن قم بالضغط على خانة كشف النقاط واختار الفصل الثاني الدراسي.
- ستبدأ النقاط بالظهور أمامك يمكنك سحبها أو طباعتها.
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