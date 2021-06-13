دخول فضاء اولياء التلاميذ استخراج كشف نقاط الفصل الثاني tharwa.education.gov.dz

دخول فضاء اولياء التلاميذ استخراج كشف نقاط الفصل الثاني التحقق من نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 وذلك عن طريق المنصة الفضائية الجزائرية لأولياء الأمور .كذلك وزارة التربية الوطنية الجزائرية فقط قامت بالإعلان عن نيتها تحميل بيانات نقاط الطلاب من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ.

ينطبق هذا على كل مراحل التعليم في الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 سواء كانت ابتدائية أو متوسط، وخلال هذه الفترة، وبغية البحث عن النصوص للفصل الدراسي الثاني من خلال موقع ثروة الإلكتروني، زاد عدد عمليات البحث عن طرق التسجيل على موقع ثروة الالكتروني، ويتم توفير النتائج التي تكشف نقاط الفصل الثاني لعام 2021 بواسطة موقع فضاء أولياء الأمور على الويب، لذا يمكنك الآن عرض النتائج لجميع مستويات التعليم وشرحنا في مقالنا اليوم الطريقة الصواب لتسجيل وسحب النقاط للفصل الدراسي الثاني عبر موقع ثروة التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أطلقت منصة رقمية استجابة لوباء فيروس كورونا الجديد لضمان سلامة الطلاب، كما أنه حلقة الوصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، مما يسمح للأوصياء برؤية مستوى التعليم تحت المتابعة الدائمة، والتسجيل من خلال رابط الموقع يجب أن يتبع بعض الخطوات البسيطة من أجل سهولة سحب النقاط للفصل الدراسي الثاني، حيث يولي أولياء الأمور والطلاب اهتمامًا متزايدًا بهذه الفترة قبل أن تجمع وزارة التربية الوطنية الجزائرية الدرجات (الابتدائية والثانوية والمرحلة المتوسطة).