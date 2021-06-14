وزارة الحج والعمرة السعودية 1442 شروط التسجيل في الحج.. حملات الحج المجانية 1442

وزارة الحج والعمرة السعودية 1442، تزداد عمليات البحث بشكل كبير في جميع أنحاء الوطن العربي عبر العديد من المحركات المختلفة للبحث عن وزارة الحج والعمرة السعودية 1442، خاصة بعدما أعلنت وزاره الحج في السعوديه عن إقامة موسم الحج لهذا العام والالتزام بكافة التدابير الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وذلك للتضامن على صحة الحجاج وضمان سلامة الجميع، وأعلنت الوزارة السعودية عن فتح باب التسجيل لموسم الحج لهذا العام بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها على الانترنت، وأعلنت عن عدة شروط خاصة للقبول في الحج لهذا العام 2021، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات والشروط اللازمة للتسجيل في موسم الحج.

التسجيل في وزارة الحج والعمرة السعودية 1442

يمكن لكافة الأشخاص الآن التقديم في الحج للموسم الحالي لعام 1442 الموافق 2021 ميلادي، وذلك حيث يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني على الانترنت وعن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

أولًا: الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة السعودية 1442.

ثانيًا: اختيار خدمة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

ثالثًا: اختيار الخدمة العامة، ثم الحجز في موسم الحج الحالي.

رابعًا: يتم اختيار البرنامج المناسب للحاج من ضمن عدة برامج.

خامسًا: كتابة كافة البيانات المطلوبة والتأكد منها بشكل صحيح.

سادسًا: الضغط على تسجيل واختيار طريقة الدفع.

وبعد القبول يتم الذهاب لسداد الرسوم المطلوبة لإصدار التصريح الخاص بالحج.

شروط وزارة الحج والعمرة السعودية 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية 1442 عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص المتقدمين في الحج لهذا العام 2021مـ (1442هـ):