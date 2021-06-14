تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد الناقلة مباراة سوريا والصين اليوم في تصفيات كأس العالم قطر 2022

تردد قناة الشارقة الرياضية من أهم المواضيع التي عليها بحث الآن من محبي مشاهدة كرة القدم المتميزة فلقناة تعتبر من أهم القنوات الرياضية العربية مثلها مثل قناة العراقية الرياضية، يتذايد البحث خلال اليوم على التردد لنقلها مباراة سوريا ضد الصين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، والتي يستضيفها ملعب نادي الشارقة، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلي كأس العالم وكأس الأمم الأسيوية، والمعروف أن الجالية السورية متواجدة في كل الدول الأوروبية والعربية وأمريكا لذا سنقدم لكم تردد القناة على أكثر من قمر صناعي حتى يستطيع أكبر قدر من المواطنين السوريون في المهجر الاستمتاع بمشاهدة منتخبهم الذي يقدم مباريات رائعة في التصفيات ويتصدر مجموعته.تردد قناة الشارقة على القمر نايل سات
- التردد 11013.
- معامل الاستقطاب : عمودي.
- معامل تصحيح اخطأ : 6/5.
- معامل الترميز : 27500.
تنقل القناة مباراة المنتخب السوري الذي ضمن التأهل إلي الدور الثالث والنهائي كأول المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراة الصين اليوم، في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، 20.00 بتوقيت مصر، 21.00 بتوقيت سوريا ومكة المكرمة، البحرين، قطر، العراق، فلسطين، اليمن، سوف تنقل اللقاء قبل بدايته بساعة لتقديم أستوديو تحليلي يسبق اللقاء.نبذة مختصرة عن القناة
القناة هي قناة متخصصة في الرياضة، تبث برامجها بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم، وهي تتبع مؤسسة إلي كأس العالم قطر 2022، القناة تنقل العديد من المنافسات التي تحظى بنسب مشاهدة كبيرة في الإمارات مثل مباريات دوري الخليج العربي، البطولة الرئيسية والأهم في دولة الإمارات، القناة ملك شركة الشارقة للإعلام، تبث من أستوديوهاتها في إمارة الشارقة بالإمارات.تردد قناة الشارقة الرياضية عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القناة
|11862
|الاستقطاب
|عمودي
|الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
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تردد قناة الشارقة الرياضية من أهم المواضيع التي عليها بحث الآن من محبي مشاهدة كرة القدم المتميزة فلقناة تعتبر من أهم القنوات الرياضية العربية مثلها مثل قناة العراقية الرياضية، يتذايد البحث خلال اليوم على التردد لنقلها مباراة سوريا ضد الصين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، والتي يستضيفها ملعب نادي الشارقة، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلي كأس العالم وكأس الأمم الأسيوية، والمعروف أن الجالية السورية متواجدة في كل الدول الأوروبية والعربية وأمريكا لذا سنقدم لكم تردد القناة على أكثر من قمر صناعي حتى يستطيع أكبر قدر من المواطنين السوريون في المهجر الاستمتاع بمشاهدة منتخبهم الذي يقدم مباريات رائعة في التصفيات ويتصدر مجموعته.تردد قناة الشارقة على القمر نايل سات
- التردد 11013.
- معامل الاستقطاب : عمودي.
- معامل تصحيح اخطأ : 6/5.
- معامل الترميز : 27500.
تنقل القناة مباراة المنتخب السوري الذي ضمن التأهل إلي الدور الثالث والنهائي كأول المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراة الصين اليوم، في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، 20.00 بتوقيت مصر، 21.00 بتوقيت سوريا ومكة المكرمة، البحرين، قطر، العراق، فلسطين، اليمن، سوف تنقل اللقاء قبل بدايته بساعة لتقديم أستوديو تحليلي يسبق اللقاء.نبذة مختصرة عن القناة
القناة هي قناة متخصصة في الرياضة، تبث برامجها بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم، وهي تتبع مؤسسة إلي كأس العالم قطر 2022، القناة تنقل العديد من المنافسات التي تحظى بنسب مشاهدة كبيرة في الإمارات مثل مباريات دوري الخليج العربي، البطولة الرئيسية والأهم في دولة الإمارات، القناة ملك شركة الشارقة للإعلام، تبث من أستوديوهاتها في إمارة الشارقة بالإمارات.تردد قناة الشارقة الرياضية عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القناة
|11862
|الاستقطاب
|عمودي
|الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
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