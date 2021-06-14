الرئيس الروسى: لا نخطط لإنهاء التعاون مع الولايات المتحدة فى الفضاء

وقال بوتين -فى مقابلة مع شبكة "إن بى سى" الأمريكية اليوم الاثنين- "نحن مهتمون بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة فى هذا الأمر، وسوف نستمر فى ذلك لو لم يرفض شركاؤنا فى أمريكا القيام بذلك".
وجدد دعوته لتوحيد الجهود بين موسكو وواشنطن فى مواجهة الجرائم الإلكترونية، معربا عن استعداد بلاده للنظر فى قضية تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، موضحا أن أن عدد المواطنين الروس المحتجزين فى الولايات المتحدة أكبر بكثير من المواطنين الأمريكيين فى روسيا.
وحول العلاقات مع الصين، قال بوتين "الصين لا تشكل خطرا على روسيا، الصين دولة صديقة، ولم تعلن روسيا عدوا لها"، منوها بأن روسيا طورت شراكة استراتيجية غير مسبوقة مع الصين عبر مجموعة واسعة من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية الدفاعية.
ومن ناحية أخرى، نفى الرئيس الروسى إصداره أوامر بقتل المعارض الروسى إليكسى نافالنى، قائلا "ليس لدينا مثل هذه العادة.. نافالنى المسجون حاليا لن يتم معاملته بشكل سيئ مقارنة بأى سجين آخر فى روسيا".
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