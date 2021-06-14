ملك المغرب يصدر أمرا بشأن تسهيل عودة المغاربة إلى وطنهم

جدة - نرمين السيد - أصدر ملك المغرب محمد السادس أمرا، يقضى بحرص شركات النقل الجوى على اعتماد أسعار معقولة وتوفير العدد الكافى من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها، خاصة فى ظروف جائحة "كوفيد-19".





وجاء فى بيان المملكة المغربية: "أمر جلالة الملك، حفظه الله، كل المتدخلين فى مجال النقل الجوى، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين فى النقل البحرى، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون فى متناول الجميع، وتوفير العدد الكافى من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة فى ظروف جائحة كوفيد 19". وعقب قرار الملك، أعلنت شركة الطيران المغربية بتنظيم ترتيبات خاصة لتسهيل عودة المغاربة إلى وطنهم. كما دعا الملك العاملين فى قطاع السياحة، سواء فى مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، واستقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج فى أحسن الظروف وبأثمنة مناسبة.

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