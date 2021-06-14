ميركل تدعو الناتو لاستراتيجية مزدوجة مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفى عقدته، اليوم الاثنين، فى ختام قمة الحلف ببروكسل، إن وضع استراتيجية تجاه روسيا "مرتبط بأنها لا تعتبر الناتو شريكا"، وتابعت: "للأسف تنظر روسيا على الناتو رغم مرور أكثر من 30 عاما على انتهاء الحرب الباردة باعتباره خصما".

وأردفت: "وعلى الرغم من ذلك أعربت اليوم مرة أخرى عن دعمى للاستراتيجية المزدوجة، التى تكمن من جهة فى الردع والدفاع عن الذات، ومن جهة أخرى فى الاستعداد للحوار، ما يعد أمرا بالغ الأهمية"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وشددت ميركل على أن الناتو يرى "الإجراءات الهجينة من قبل كل من روسيا والصين"، مشيرة إلى أن الحلف يعتبرها "تحديات جديدة" له.