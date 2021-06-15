شركة كهرباء السعودية وأهمية قراءة الفاتورة حيث تسهل تحديد الاستهلاك واكتشاف الأخطاء

قامت الشركة السعودية للكهرباء بدعوة كافة المشتركين إلى ضروة وأهمية التركيز على ما وصفته بـ “الرقم الأهم”، في فاتورة الكهرباء الجديدة، وهو كمية الاستهلاك باعتباره يحدد قيمة الفاتورة، اليوم من خلال مقالنا ومن موقع ثقفنى سوف اعرض لكم مقالي عن شركة السعودية للكهرباء وقراءة الفاتورة تسهل تحديد الاستهلاك واكتشاف الأخطاء، وأوضحت أنها راعت في التصميم الجديد للفاتورة إبراز البيانات والأرقام التي تهم المشترك وتسهل اكتشاف الأخطاء، خصوصاً ما يتعلق بكمية الاستهلاك التي تُمثل الفارق بين القراءة الحالية والقراءة السابقة لعداد المشترك خلال دورة قراءة الفاتورة، ويترتب عليها القيمة المطلوب سدادها.

شركة الكهرباء وتحديد كمية الاستهلاك:

بالإضافة إلى إنها شددت من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي على ضرورة التركيز على “كمية الاستهلاك”، ومقارنة القراءة الحالية في الفاتورة بالقراءة التي وصل إليها العداد، فإذا كانت القراءة في الفاتورة أقل من العداد، فمعنى ذلك أن كمية الاستهلاك صحيحة، وإذا كانت أكبر من قراءة العداد، فمعنى ذلك أن هناك خطأً، ويجب مراجعة الشركة عبر موقعها الإلكتروني se.com.sa أو التطبيق ALKAHRABA، وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم الموحد 920001100، وأكدت “السعودية للكهرباء” أن حرصها على تسليط الضوء على الأرقام المهمة في التصميم الجديد للفاتورة، يُعد جزءاً من معايير الشفافية والمصداقية التي تنتهجها في مختلف مراحل الفوترة وتلتزم بها، ليتمكن المشترك من التعرف على بيانات فاتورته الفنية والمالية بموثوقية عالية.

تصميم جديد بفاتورة الكهرباء:

وقد حرصت الشركة السعودية للكهرباء في التصميم الجديد لشكل الفاتورة على أن تكون مميزة وتضمن خلية تضم رسمين بيانيين، الأول خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم “كمية الاستهلاك” على شرائح الاستهلاك لكل مشترك، أما الثاني فيوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال الـ 13 شهراً السابقة للفاتورة المعنية، والشهر الحالي ونظيره من العام السابق.

الخدمات التي يقدمها تطبيق شركة الكهرباء:

حيث حرصت الشركة السعودية للكهرباء على تطوير خدماتها واستمرار تواصلها مع مشتركيها في أي وقت وأي مكان، لذلك أطلقت الشركة السعودية للكهرباء تطبيقها الخاص بالهواتف الذكية باسم “الكهرباء”، ويأتي هذا التطبيق وفقاً لما تواكبه الشركة من تطور في خدماتها الالكترونية والتقنية، فيخدم هذا التطبيق كافة المشتركين بصورة مبسطة وسهلة للقيام بعدة مهام وهي :

الاستعلام عن الفاتورة واستعراضها عن طريق رقم الحساب. الاستعلام عن حالة الطلب عن طريق رقم الطلب. استعراض مكاتب الخدمات وطريقة الوصول إليها. عرض المعلومات العامة. التسجيل في خدمة رسائل الجوال القصيرة وخدمة الفاتورة الالكترونية. تعبئة استبيانات لخدمة المشترك.

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